По подозрению в покушении на президента Yamaha, производящей мотоциклы, задержана его дочь

Хана, дочь 61-летнего президента компании Yamaha Motor, производящей мотоциклы, задержана в префектуре Сидзуока (Япония). Ее подозревают в том, что порезала руку отца кухонным ножом. Об этом сообщили японские СМИ.
«Полиция префектуры Сидзуока арестовала 33-летнюю дочь президента Yamaha Motor Co., Ltd. предположительно за то, что она порезала его кухонным ножом в их резиденции в городе Ивата в понедельник», — заявили в TokyoReporter. По данным правоохранителей Иваты, президент компании Есихиро Хидака получил незначительную травму левой руки, его жизни ничего не угрожает.
По сообщению японского издания, полиция расследует обстоятельства дела. С одной стороны, Хана рассказала, что звонила в участок, чтобы заявить об избиениях отца. С другой стороны, Хидака утверждает, что на него напали во сне.
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