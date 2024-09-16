По подозрению в покушении на президента Yamaha, производящей мотоциклы, задержана его дочь

Дочь президента Yamaha подозревают в нападении с ножом на отца
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Yamaha Motors Есихиро Хидака получил травму руки, но его жизни ничего не угрожает, сообщили СМИ Японии
Президент Yamaha Motors Есихиро Хидака получил травму руки, но его жизни ничего не угрожает, сообщили СМИ Японии Фото:

Хана, дочь 61-летнего президента компании Yamaha Motor, производящей мотоциклы, задержана в префектуре Сидзуока (Япония). Ее подозревают в том, что порезала руку отца кухонным ножом. Об этом сообщили японские СМИ.

«Полиция префектуры Сидзуока арестовала 33-летнюю дочь президента Yamaha Motor Co., Ltd. предположительно за то, что она порезала его кухонным ножом в их резиденции в городе Ивата в понедельник», — заявили в TokyoReporter. По данным правоохранителей Иваты, президент компании Есихиро Хидака получил незначительную травму левой руки, его жизни ничего не угрожает.

По сообщению японского издания, полиция расследует обстоятельства дела. С одной стороны, Хана рассказала, что звонила в участок, чтобы заявить об избиениях отца. С другой стороны, Хидака утверждает, что на него напали во сне. 

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Хана, дочь 61-летнего президента компании Yamaha Motor, производящей мотоциклы, задержана в префектуре Сидзуока (Япония). Ее подозревают в том, что порезала руку отца кухонным ножом. Об этом сообщили японские СМИ. «Полиция префектуры Сидзуока арестовала 33-летнюю дочь президента Yamaha Motor Co., Ltd. предположительно за то, что она порезала его кухонным ножом в их резиденции в городе Ивата в понедельник», — заявили в TokyoReporter. По данным правоохранителей Иваты, президент компании Есихиро Хидака получил незначительную травму левой руки, его жизни ничего не угрожает. По сообщению японского издания, полиция расследует обстоятельства дела. С одной стороны, Хана рассказала, что звонила в участок, чтобы заявить об избиениях отца. С другой стороны, Хидака утверждает, что на него напали во сне. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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