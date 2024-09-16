Госдума озаботилась защитой россиян от подделки их голоса

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Голос россиянина может стать объектом личных неимущественных прав, следует из внесенного в ГД законопроекта
Голос россиянина может стать объектом личных неимущественных прав, следует из внесенного в ГД законопроекта Фото:

В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает охрану голоса, как объекта личных неимущественных прав. В случае принятия он дополнит Гражданский кодекс статьей, которая защитит голос россиянина от подделки с помощью современных технологий синтеза речи. Проект закона опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

«Обнародование и дальнейшее использование голоса гражданина (в том числе записи, в которой он содержится, или записи, в которой содержится воссозданный с помощью специальных технологий голос гражданина) допускаются только с согласия этого гражданина», — говорится в документе, опубликованном на сайте. В законопроекте отмечается, что гражданин сможет потребовать изъять из оборота и уничтожить копии его голоса, а при распространении их в Интернете — требовать удаления и пресечения или запрещения дальнейшего использования записей. 

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В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает охрану голоса, как объекта личных неимущественных прав. В случае принятия он дополнит Гражданский кодекс статьей, которая защитит голос россиянина от подделки с помощью современных технологий синтеза речи. Проект закона опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. «Обнародование и дальнейшее использование голоса гражданина (в том числе записи, в которой он содержится, или записи, в которой содержится воссозданный с помощью специальных технологий голос гражданина) допускаются только с согласия этого гражданина», — говорится в документе, опубликованном на сайте. В законопроекте отмечается, что гражданин сможет потребовать изъять из оборота и уничтожить копии его голоса, а при распространении их в Интернете — требовать удаления и пресечения или запрещения дальнейшего использования записей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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