Нетаньяху впервые высказался на публике после взрывов пейджеров в Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации впервые после взрывов пейджеров участников шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщило Министерство иностранных дел Израиля в опубликованном видео.
«Я уже говорил: мы вернем жителей севера в свои безопасные дома. Именно это мы сделаем», — подчеркнул премьер-министр в своем заявлении. Его выступление опубликовано в telegram-канале МИД страны.
Ранее МИД Ливана обвинил Израиль в проведении масштабной кибератаки, в результате которой взорваны были тысячи пейджеров по всей стране. Эти устройства использовали члены организации «Хезболла» для общения. В результате взрывов почти три тысячи человек получили ранения, а десять погибли. Вопрос о возможности дистанционного взрыва пейджеров или телефонов — в материале URA.RU.
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