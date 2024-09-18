Нетаньяху впервые высказался на публике после взрывов пейджеров в Ливане

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Нетаньяху пообещал вернуть жителей севера в безопасные места
Нетаньяху пообещал вернуть жителей севера в безопасные места Фото:

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации впервые после взрывов пейджеров участников шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщило Министерство иностранных дел Израиля в опубликованном видео.

«Я уже говорил: мы вернем жителей севера в свои безопасные дома. Именно это мы сделаем», — подчеркнул премьер-министр в своем заявлении. Его выступление опубликовано в telegram-канале МИД страны.

Ранее МИД Ливана обвинил Израиль в проведении масштабной кибератаки, в результате которой взорваны были тысячи пейджеров по всей стране. Эти устройства использовали члены организации «Хезболла» для общения. В результате взрывов почти три тысячи человек получили ранения, а десять погибли. Вопрос о возможности дистанционного взрыва пейджеров или телефонов — в материале URA.RU.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации впервые после взрывов пейджеров участников шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщило Министерство иностранных дел Израиля в опубликованном видео. «Я уже говорил: мы вернем жителей севера в свои безопасные дома. Именно это мы сделаем», — подчеркнул премьер-министр в своем заявлении. Его выступление опубликовано в telegram-канале МИД страны. Ранее МИД Ливана обвинил Израиль в проведении масштабной кибератаки, в результате которой взорваны были тысячи пейджеров по всей стране. Эти устройства использовали члены организации «Хезболла» для общения. В результате взрывов почти три тысячи человек получили ранения, а десять погибли. Вопрос о возможности дистанционного взрыва пейджеров или телефонов — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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