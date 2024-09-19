WSJ: люди в Ливане отключали роутеры и телевизоры из-за страха взрывов

В первые минуты после второй волны детонации техники в Ливане местные жители из-за паники отключили роутеры и телевизоры. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. Там же отметили, что отключение жителями техники произошло из-за опасений более масштабной атаки.
«В первые минуты после начала взрывов они запаниковали и отключили свои маршрутизаторы и даже телевизоры», — сообщила американская газета. Местные жители отключали электронные устройства из-за страха, что атака может стать более масштабной.
Детонация пейджеров в районах Ливана произошла 17 сентября. В результате инцидента пострадали 2,8 тысячи человек, более десятка погибли. Ливанское движение «Хезболла» и власти страны в произошедшем обвинили Израиль. Цель взрывов — усиление паранойи и страха в рядах движения. По информации The New York Times, ради пейджеров-бомб Израиль создал подставную компанию.
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