WSJ: люди в Ливане отключали роутеры и телевизоры из-за страха взрывов

19 сентября 2024 в 11:38 Размер текста - 17 +

Жители Ливана отключали телевизоры из-за страха взрывов после детонации раций и пейджеров пишет WSJ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В первые минуты после второй волны детонации техники в Ливане местные жители из-за паники отключили роутеры и телевизоры. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. Там же отметили, что отключение жителями техники произошло из-за опасений более масштабной атаки. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Раскрыты личные сведения о главе поставщика взорвавшихся пейджеров в Ливане «В первые минуты после начала взрывов они запаниковали и отключили свои маршрутизаторы и даже телевизоры», — сообщила американская газета. Местные жители отключали электронные устройства из-за страха, что атака может стать более масштабной. Детонация пейджеров в районах Ливана произошла 17 сентября. В результате инцидента пострадали 2,8 тысячи человек, более десятка погибли. Ливанское движение «Хезболла» и власти страны в произошедшем обвинили Израиль. Цель взрывов — усиление паранойи и страха в рядах движения. По информации The New York Times, ради пейджеров-бомб Израиль создал подставную компанию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

