WSJ: люди в Ливане отключали роутеры и телевизоры из-за страха взрывов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жители Ливана отключали телевизоры из-за страха взрывов после детонации раций и пейджеров пишет WSJ
Жители Ливана отключали телевизоры из-за страха взрывов после детонации раций и пейджеров пишет WSJ Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В первые минуты после второй волны детонации техники в Ливане местные жители из-за паники отключили роутеры и телевизоры. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. Там же отметили, что отключение жителями техники произошло из-за опасений более масштабной атаки.

«В первые минуты после начала взрывов они запаниковали и отключили свои маршрутизаторы и даже телевизоры», — сообщила американская газета. Местные жители отключали электронные устройства из-за страха, что атака может стать более масштабной.

Детонация пейджеров в районах Ливана произошла 17 сентября. В результате инцидента пострадали 2,8 тысячи человек, более десятка погибли. Ливанское движение «Хезболла» и власти страны в произошедшем обвинили Израиль. Цель взрывов — усиление паранойи и страха в рядах движения. По информации The New York Times, ради пейджеров-бомб Израиль создал подставную компанию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В первые минуты после второй волны детонации техники в Ливане местные жители из-за паники отключили роутеры и телевизоры. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. Там же отметили, что отключение жителями техники произошло из-за опасений более масштабной атаки. «В первые минуты после начала взрывов они запаниковали и отключили свои маршрутизаторы и даже телевизоры», — сообщила американская газета. Местные жители отключали электронные устройства из-за страха, что атака может стать более масштабной. Детонация пейджеров в районах Ливана произошла 17 сентября. В результате инцидента пострадали 2,8 тысячи человек, более десятка погибли. Ливанское движение «Хезболла» и власти страны в произошедшем обвинили Израиль. Цель взрывов — усиление паранойи и страха в рядах движения. По информации The New York Times, ради пейджеров-бомб Израиль создал подставную компанию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...