NYT: Израиль создал подставную компанию для производства пейджеров-бомб

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Пейджеры-бомбы производила подставная компания, пишет NYT
Пейджеры-бомбы производила подставная компания, пишет NYT Фото:

Израиль создал подставную компанию для производства пейджеров, которые использовались как бомбы. Об этом пишет газета The New York Times.

«Израиль ранее приступил к реализации плана по созданию подставной компании, которая выдавала бы себя за международного производителя пейджеров», — говорится в материале газеты. Три разведывательных офицера выяснили, что BAC Consulting, представляемая как венгерская компания, на самом деле принадлежала Израилю и исполняла контракт на производство пейджеров для тайваньской компании Gold Apollo.

В Ливане 17 сентября произошла детонация пейджеров, в результате которой пострадали 2,8 тысячи человек, более 10 погибли. Компания BAC Consulting Kft, связанная с этими взрывами, зарегистрирована в небольшом почтовом офисе в Будапеште. Представители венгерских властей отметили, что BAC Consulting не имеет производственных или операционных площадок в стране и функционирует как торговый посредник.

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Израиль создал подставную компанию для производства пейджеров, которые использовались как бомбы. Об этом пишет газета The New York Times. «Израиль ранее приступил к реализации плана по созданию подставной компании, которая выдавала бы себя за международного производителя пейджеров», — говорится в материале газеты. Три разведывательных офицера выяснили, что BAC Consulting, представляемая как венгерская компания, на самом деле принадлежала Израилю и исполняла контракт на производство пейджеров для тайваньской компании Gold Apollo. В Ливане 17 сентября произошла детонация пейджеров, в результате которой пострадали 2,8 тысячи человек, более 10 погибли. Компания BAC Consulting Kft, связанная с этими взрывами, зарегистрирована в небольшом почтовом офисе в Будапеште. Представители венгерских властей отметили, что BAC Consulting не имеет производственных или операционных площадок в стране и функционирует как торговый посредник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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