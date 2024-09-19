Путин согласовал переговоры с Узбекистаном по передаче системы ГЛОНАСС

Президент РФ Владимир Путин согласовал переговоры с Республикой Узбекистан по передаче ей навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. Соответствующая информация указана в распоряжении Путина., опубликованном на сайте официальных правовых актов.
«Принять предложение правительства РФ о проведении переговоров о заключении соглашения между правительством РФ и правительством Республики Узбекистан о предоставлении Республике Узбекистан доступа к сигналу высокой точности российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС», — говорится в указе. Он опубликован на сайте официальных правовых актов.
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Президент РФ Владимир Путин согласовал переговоры с Республикой Узбекистан по передаче ей навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. Соответствующая информация указана в распоряжении Путина., опубликованном на сайте официальных правовых актов. «Принять предложение правительства РФ о проведении переговоров о заключении соглашения между правительством РФ и правительством Республики Узбекистан о предоставлении Республике Узбекистан доступа к сигналу высокой точности российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС», — говорится в указе. Он опубликован на сайте официальных правовых актов.