В Челябинской области банки банкротят завод по выпуску техники для нефтяников

Арбитражный суд Челябинской области рассмотрит иск о банкротстве АО «Кыштымское машиностроительное объединение» (»КМО»), выпускающее технику для нефтяников. Как следует из материалов арбитражного суда, инициатором выступили два банка — «МТС-банк» и «Абсолют Банк».
«Абсолют Банк» обратился в суд с требованием признать АО «КМО» банкротом и ввести процедуру наблюдения, включить свои требования в размере 470,7 млн рублей в реестр кредиторов. Арбитражный суд определил принять заявление АКБ «Абсолют Банк» к производству», — отмечено в определении арбитражного суда.
Размер требований «МТС-банка» составил 121 млн рублей. В феврале «КМО» также сталкивалось с угрозой банкротства из-за иска налоговых органов. Тогда статуса несостоятельности удалось избежать благодаря подписанию мирового соглашения. По данным издания «Коммерсант Южный Урал», условий соглашения предприятие выполнить не смогло.
Завод является одним из градообразующих предприятий Кыштыма. По информации «Коммерсанта», завод долгое время не модернизировал производство, что снизило объемы продаж. Увольнения сотрудников на предприятии не планируются.
Завод производит буровой инструмент, подземное и наземное оборудование. Потребителями являются предприятия добывающей отрасли, обогатительные фабрики металлургической, химической промышленности и других отраслей.
При подготовке материала URA.RU направило запрос в пресс-службу минпрома, ответ на который к моменту публикации не поступил. Также за комментариями агентство обратилось к сторонам спора — в пресс-службы банков и к ответчику. Информация от них будет опубликована по мере поступления.
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