Правительство предложит жестче наказывать за преступления в сфере миграции

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Пресс-тур на стройплощадку второй очереди кампуса УрФУ в районе Новокольцовский. Екатеринбург , мигранты, строительная площадка, стройка, стройплощадка
Усилится наказание за фиктивную постановку на миграционный учет Фото:

Правительство РФ предложит усилить уголовную и административную ответственность за преступления в сфере миграции. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в письме спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

«Правительством Российской Федерации прорабатываются вопросы об усилении административной и уголовной ответственности за совершение противоправных деяний в сфере миграции…» — передают РИА Новости слова из письма. Там также отмечалось, что ужесточение коснется фиктивной постановки на миграционный учет.

Данное предложение рассматривается. Законопроекты будут внесены в Государственную Думу в установленном порядке.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект, который предполагает возможность лишения мигрантов гражданства за любые преступления независимо от степени их тяжести. За тяжкие и особо тяжкие преступления депортации могут подвергнуться и члены семей мигрантов.

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Правительство РФ предложит усилить уголовную и административную ответственность за преступления в сфере миграции. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в письме спикеру Госдумы Вячеславу Володину. «Правительством Российской Федерации прорабатываются вопросы об усилении административной и уголовной ответственности за совершение противоправных деяний в сфере миграции…» — передают РИА Новости слова из письма. Там также отмечалось, что ужесточение коснется фиктивной постановки на миграционный учет. Данное предложение рассматривается. Законопроекты будут внесены в Государственную Думу в установленном порядке. Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект, который предполагает возможность лишения мигрантов гражданства за любые преступления независимо от степени их тяжести. За тяжкие и особо тяжкие преступления депортации могут подвергнуться и члены семей мигрантов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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