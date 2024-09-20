Правительство предложит жестче наказывать за преступления в сфере миграции

Правительство РФ предложит усилить уголовную и административную ответственность за преступления в сфере миграции. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в письме спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
«Правительством Российской Федерации прорабатываются вопросы об усилении административной и уголовной ответственности за совершение противоправных деяний в сфере миграции…» — передают РИА Новости слова из письма. Там также отмечалось, что ужесточение коснется фиктивной постановки на миграционный учет.
Данное предложение рассматривается. Законопроекты будут внесены в Государственную Думу в установленном порядке.
Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект, который предполагает возможность лишения мигрантов гражданства за любые преступления независимо от степени их тяжести. За тяжкие и особо тяжкие преступления депортации могут подвергнуться и члены семей мигрантов.
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