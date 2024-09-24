Уехавшая в США экс-супруга Шнурова закрывает бизнес в России

24 сентября 2024 в 12:39 Размер текста - 17 +

В 2023 году убыток от бизнеса Шнуровой достиг 45 миллионов Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Третья супруга лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, Матильда, закрывает бизнес в России, потому что несколько лет работала в убыток и прогорела на 122,6 миллиона рублей, сообщает telegram-канал Mash. Ликвидация двух ресторанов началась еще 15 августа. «Экс-супруга Сергея Шнурова Матильда прогорела в бизнесе на 122,6 миллиона рублей. 38-летняя дива ликвидирует ООО-шки, под которыми работали рестораны Сососо Bistro и Cococouture в Питере», — передает telegram-канал. В 2022 году убыток от бизнеса составил 290 тысяч рублей при выручке в 184,9 миллиона рублей, а в 2023 году ситуация ухудшилась: выручка упала до 88,6 миллиона рублей, а чистый убыток достиг 45 миллионов. С 15 августа 2024 года компании Шнуровой находятся в процессе ликвидации. Шнурова ранее сообщала в интервью, что Сергей Шнуров был инвестором первого ресторана Сососо, который окупился и впоследствии перешел к ней после развода. В настоящее время Матильда Шнурова проживает в США, где она преподает фитнес-курсы. Между тем, Сергей Шнуров ведет процесс развода со своей четвертой супругой, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Третья супруга лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, Матильда, закрывает бизнес в России, потому что несколько лет работала в убыток и прогорела на 122,6 миллиона рублей, сообщает telegram-канал Mash. Ликвидация двух ресторанов началась еще 15 августа. «Экс-супруга Сергея Шнурова Матильда прогорела в бизнесе на 122,6 миллиона рублей. 38-летняя дива ликвидирует ООО-шки, под которыми работали рестораны Сососо Bistro и Cococouture в Питере», — передает telegram-канал. В 2022 году убыток от бизнеса составил 290 тысяч рублей при выручке в 184,9 миллиона рублей, а в 2023 году ситуация ухудшилась: выручка упала до 88,6 миллиона рублей, а чистый убыток достиг 45 миллионов. С 15 августа 2024 года компании Шнуровой находятся в процессе ликвидации. Шнурова ранее сообщала в интервью, что Сергей Шнуров был инвестором первого ресторана Сососо, который окупился и впоследствии перешел к ней после развода. В настоящее время Матильда Шнурова проживает в США, где она преподает фитнес-курсы. Между тем, Сергей Шнуров ведет процесс развода со своей четвертой супругой, передает 360.ru.