Уехавшая в США экс-супруга Шнурова закрывает бизнес в России

Третья супруга лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, Матильда, закрывает бизнес в России, потому что несколько лет работала в убыток и прогорела на 122,6 миллиона рублей, сообщает telegram-канал Mash. Ликвидация двух ресторанов началась еще 15 августа.
«Экс-супруга Сергея Шнурова Матильда прогорела в бизнесе на 122,6 миллиона рублей. 38-летняя дива ликвидирует ООО-шки, под которыми работали рестораны Сососо Bistro и Cococouture в Питере», — передает telegram-канал.
В 2022 году убыток от бизнеса составил 290 тысяч рублей при выручке в 184,9 миллиона рублей, а в 2023 году ситуация ухудшилась: выручка упала до 88,6 миллиона рублей, а чистый убыток достиг 45 миллионов. С 15 августа 2024 года компании Шнуровой находятся в процессе ликвидации.
Шнурова ранее сообщала в интервью, что Сергей Шнуров был инвестором первого ресторана Сососо, который окупился и впоследствии перешел к ней после развода. В настоящее время Матильда Шнурова проживает в США, где она преподает фитнес-курсы. Между тем, Сергей Шнуров ведет процесс развода со своей четвертой супругой, передает 360.ru.
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