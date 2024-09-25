Путин передал в правительство предложения рабочей группы Текслера

Президент Владимир Путин на заседании Госсовета 25 сентября по развитию экспорта передал для проработки в правительство РФ предложения, сформированные главами регионов в ходе подготовки к заседанию. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, Путин подчеркнул значимость работы регионов для увеличения экспорта.
«Мы должны и будем поддерживать усилия субъектов Федерации в экспортной сфере. Надо системно на всей территории России развивать экспорт, включая несырьевой, увязывать между собой региональные и федеральные инициативы в этой сфере», — заявил Путин.
Президент отметил, что предложения глав субъектов Федерации, которые прозвучали на совещании по подготовке заседания Госсовета, заслуживают внимания, и попросил обобщить их. Они будут направлены для детальной проработки в правительство.
Как сообщили в пресс-службе правительства, значительная часть предложений регионов была сформирована рабочей группой, руководителем которой выступил Алексей Текслер. В рамках заседания он озвучил некоторые из них.
Это усиление поддержки экспорта продукции с высокой инвестиционной составляющей для иностранного покупателя и высокой добавленной стоимостью для отечественного производителя. Среди мер поддержки должно быть доступное заемное финансирование экспорта на срок более трех лет, а также инструменты поддержки сервисного и гарантийного обслуживания. Кроме того, в рамках поддержки экспорта должна быть сохранена система и инфраструктуры поддержки региональных экспортных центров.
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