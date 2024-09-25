Медведев уличил Зеленского в «бессовестном подыгрывании» Харрис

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США винят Россию во вмешательстве в выборы, пока Украина поддерживает кандидата Камалу Харрис, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев
США винят Россию во вмешательстве в выборы, пока Украина поддерживает кандидата Камалу Харрис, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Пока США обвиняют Россию во вмешательстве в их президентские выборы, лидер Украины Владимир Зеленский «бесстыдно» подыгрывает кандидату в президенты Камале Харрис, посещая «колеблющуюся» Пенсильванию. Об этом заявил председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Администрация США визжит как свинья о других странах, включая Россию, вмешивающихся в их выборы. В то же время, безумный наркопрезидент Украины Зеленский бесстыдно подыгрывает Камале, посещая колеблющийся штат Пенсильвания. Vade retro, Satana! [Уйди прочь, Сатана! — лат.]», — написал Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X. 

Ранее Зеленский в условиях «чрезвычайно строгих мер безопасности» посетил завод по производству оружия в Пенсильвании, который поставляет боеприпасы ВСУ. Конгрессмены США указали на политически мотивированный характер этого визита и потребовали провести расследование, заподозрив Зеленского в нарушении американского законодательства.

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Пока США обвиняют Россию во вмешательстве в их президентские выборы, лидер Украины Владимир Зеленский «бесстыдно» подыгрывает кандидату в президенты Камале Харрис, посещая «колеблющуюся» Пенсильванию. Об этом заявил председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Администрация США визжит как свинья о других странах, включая Россию, вмешивающихся в их выборы. В то же время, безумный наркопрезидент Украины Зеленский бесстыдно подыгрывает Камале, посещая колеблющийся штат Пенсильвания. Vade retro, Satana! [Уйди прочь, Сатана! — лат.]», — написал Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X.  Ранее Зеленский в условиях «чрезвычайно строгих мер безопасности» посетил завод по производству оружия в Пенсильвании, который поставляет боеприпасы ВСУ. Конгрессмены США указали на политически мотивированный характер этого визита и потребовали провести расследование, заподозрив Зеленского в нарушении американского законодательства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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