Пока США обвиняют Россию во вмешательстве в их президентские выборы, лидер Украины Владимир Зеленский «бесстыдно» подыгрывает кандидату в президенты Камале Харрис, посещая «колеблющуюся» Пенсильванию. Об этом заявил председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Администрация США визжит как свинья о других странах, включая Россию, вмешивающихся в их выборы. В то же время, безумный наркопрезидент Украины Зеленский бесстыдно подыгрывает Камале, посещая колеблющийся штат Пенсильвания. Vade retro, Satana! [Уйди прочь, Сатана! — лат.]», — написал Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X.
Ранее Зеленский в условиях «чрезвычайно строгих мер безопасности» посетил завод по производству оружия в Пенсильвании, который поставляет боеприпасы ВСУ. Конгрессмены США указали на политически мотивированный характер этого визита и потребовали провести расследование, заподозрив Зеленского в нарушении американского законодательства.
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