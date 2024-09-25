25 сентября 2024

Полицейские ХМАО остались без повышения зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Планируемая индексация зарплаты сотрудникам полиции не состоится
Планируемая индексация зарплаты сотрудникам полиции не состоится Фото:

Планируемая индексация заработной платы в 4% сотрудникам полиции ХМАО этой осенью не состоится. Повышение коснется только вольнонаемных сотрудников, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Зарплату поднимут только вольнонаемному персоналу (кадровики, документоведы, тыловики и прочие). Личный состав этим крайне расстроен», — поделился источник.

На протяжении последних пяти лет сотрудникам полиции каждую осень стабильно индексировалась зарплата. В 2023 году повышение составило порядка 10%. Следующая индексация может произойти только в октябре 2025 года.

Агентство запросило комментарий в МВД РФ. На момент публикации ответ не поступил.

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Планируемая индексация заработной платы в 4% сотрудникам полиции ХМАО этой осенью не состоится. Повышение коснется только вольнонаемных сотрудников, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Зарплату поднимут только вольнонаемному персоналу (кадровики, документоведы, тыловики и прочие). Личный состав этим крайне расстроен», — поделился источник. На протяжении последних пяти лет сотрудникам полиции каждую осень стабильно индексировалась зарплата. В 2023 году повышение составило порядка 10%. Следующая индексация может произойти только в октябре 2025 года. Агентство запросило комментарий в МВД РФ. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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