Полицейские ХМАО остались без повышения зарплаты

Планируемая индексация заработной платы в 4% сотрудникам полиции ХМАО этой осенью не состоится. Повышение коснется только вольнонаемных сотрудников, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.
«Зарплату поднимут только вольнонаемному персоналу (кадровики, документоведы, тыловики и прочие). Личный состав этим крайне расстроен», — поделился источник.
На протяжении последних пяти лет сотрудникам полиции каждую осень стабильно индексировалась зарплата. В 2023 году повышение составило порядка 10%. Следующая индексация может произойти только в октябре 2025 года.
Агентство запросило комментарий в МВД РФ. На момент публикации ответ не поступил.
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