Сын первого губернатора ХМАО пожаловался на беспокойное соседство

Сын первого губернатора ХМАО — депутату Василию Филипенко — пожаловался коллегам на беспокойное соседство на заседании комитета по социальным вопросам, который возглавляет. Одним из вопросов повестки было подведение итогов реформы, которая вернула в Югру давно забытые вытрезвители, сообщает корреспондент URA.RU.
«У меня есть замечание. Как-то так получилось, что в Ханты-Мансийске данное учреждение находится рядом с моим домом. Нет, они ничего страшного не делают. Но я к тому, как эта процедура работает. Я частенько, знаете, когда в аэропорт еду, наблюдаю: вот они поспали, рано утром вышли все, и про них забыли», — поделился с коллегами Филипенко, отметив что пациенты вытрезвителя после выхода из него расходиться не спешат.
Вытрезвитель в Ханты-Мансийске работает с конца 2022 года, он расположен на улице Светлой. В других городах Югры такие учреждения тоже есть, и остальные депутаты заявили, что реформа отличная. Но у Филипенко к ней есть вопросы — протрезвевшие пациенты по утрам не спешат расходиться и устраивают afterparty у него во дворе. И потом за ними никто не следит.
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