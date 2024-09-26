Сын первого губернатора ХМАО пожаловался на беспокойное соседство

В ХМАО депутат Филипенко пожаловался коллегам на соседство с вытрезвителем
© Служба новостей «URA.RU»
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На заседании комитета думы ХМАО по соцвопросам обсудили вытрезвители
На заседании комитета думы ХМАО по соцвопросам обсудили вытрезвители Фото:

Сын первого губернатора ХМАО — депутату Василию Филипенко — пожаловался коллегам на беспокойное соседство на заседании комитета по социальным вопросам, который возглавляет. Одним из вопросов повестки было подведение итогов реформы, которая вернула в Югру давно забытые вытрезвители, сообщает корреспондент URA.RU.

«У меня есть замечание. Как-то так получилось, что в Ханты-Мансийске данное учреждение находится рядом с моим домом. Нет, они ничего страшного не делают. Но я к тому, как эта процедура работает. Я частенько, знаете, когда в аэропорт еду, наблюдаю: вот они поспали, рано утром вышли все, и про них забыли», — поделился с коллегами Филипенко, отметив что пациенты вытрезвителя после выхода из него расходиться не спешат.

Вытрезвитель в Ханты-Мансийске работает с конца 2022 года, он расположен на улице Светлой. В других городах Югры такие учреждения тоже есть, и остальные депутаты заявили, что реформа отличная. Но у Филипенко к ней есть вопросы — протрезвевшие пациенты по утрам не спешат расходиться и устраивают afterparty у него во дворе. И потом за ними никто не следит.

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Сын первого губернатора ХМАО — депутату Василию Филипенко — пожаловался коллегам на беспокойное соседство на заседании комитета по социальным вопросам, который возглавляет. Одним из вопросов повестки было подведение итогов реформы, которая вернула в Югру давно забытые вытрезвители, сообщает корреспондент URA.RU. «У меня есть замечание. Как-то так получилось, что в Ханты-Мансийске данное учреждение находится рядом с моим домом. Нет, они ничего страшного не делают. Но я к тому, как эта процедура работает. Я частенько, знаете, когда в аэропорт еду, наблюдаю: вот они поспали, рано утром вышли все, и про них забыли», — поделился с коллегами Филипенко, отметив что пациенты вытрезвителя после выхода из него расходиться не спешат. Вытрезвитель в Ханты-Мансийске работает с конца 2022 года, он расположен на улице Светлой. В других городах Югры такие учреждения тоже есть, и остальные депутаты заявили, что реформа отличная. Но у Филипенко к ней есть вопросы — протрезвевшие пациенты по утрам не спешат расходиться и устраивают afterparty у него во дворе. И потом за ними никто не следит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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