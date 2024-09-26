Домушники украли у жены екатеринбургского бизнесмена бриллианты и миллион

Пока жительница Екатеринбурга отдыхала в Турции, из ее квартиры домушники украли брендовые ювелирные украшения и более миллиона рублей. Подробности URA.RU рассказал источник.
«28-летняя женщина со своим сожителем-бизнесменом месяц отдыхала в Стамбуле. А когда вернулась, обнаружила дверь своей квартиры на улице Хохрякова открытой. Из жилища исчезли миллион 200 тысяч рублей, браслет Cartier и кулон Mercury», — сказал собеседник агентства.
Сыщики установили, что кто-то проник в квартиру, подобрав ключ. С места происшествия изъяты улики, которые, возможно, помогут вычислить домушника.
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