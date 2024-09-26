26 сентября 2024

Домушники украли у жены екатеринбургского бизнесмена бриллианты и миллион

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме. Москва, драгоценные камни, золото, браслет, осьминог, драгоценности, ювелирные изделия, бриллианты, ювелирка, алмаз
Пока женщина отдыхала в Турции, кто-то забрал ее деньги и ценности (архивное фото) Фото:

Пока жительница Екатеринбурга отдыхала в Турции, из ее квартиры домушники украли брендовые ювелирные украшения и более миллиона рублей. Подробности URA.RU рассказал источник.

«28-летняя женщина со своим сожителем-бизнесменом месяц отдыхала в Стамбуле. А когда вернулась, обнаружила дверь своей квартиры на улице Хохрякова открытой. Из жилища исчезли миллион 200 тысяч рублей, браслет Cartier и кулон Mercury», — сказал собеседник агентства.

Сыщики установили, что кто-то проник в квартиру, подобрав ключ. С места происшествия изъяты улики, которые, возможно, помогут вычислить домушника.

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Пока жительница Екатеринбурга отдыхала в Турции, из ее квартиры домушники украли брендовые ювелирные украшения и более миллиона рублей. Подробности URA.RU рассказал источник. «28-летняя женщина со своим сожителем-бизнесменом месяц отдыхала в Стамбуле. А когда вернулась, обнаружила дверь своей квартиры на улице Хохрякова открытой. Из жилища исчезли миллион 200 тысяч рублей, браслет Cartier и кулон Mercury», — сказал собеседник агентства. Сыщики установили, что кто-то проник в квартиру, подобрав ключ. С места происшествия изъяты улики, которые, возможно, помогут вычислить домушника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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