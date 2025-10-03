Ректоры уральских вузов съехались в кампус УрФУ на совещание с федеральным министром

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков собрал ректоров уральских вузов на совещание в кампусе Уральского федерального университета в Новокольцовском. Всего туда приехали больше 100 человек из 42 университетов. Новый ректор УрФУ Илья Обабков, в частности, поделился с коллегами, какие инструменты использует вуз для подготовки востребованных кадров.
В своем выступлении Фальков отметил одну из проблем, которые необходимо решить в рамках смены модели высшего образования по распоряжению президента РФ Владимира Путина. «Многие работодатели критикуют образование, потому что выпускники бакалавриата не готовы к работе полноценно. Образование в 21 веке должно быть практикоориентированным и фундаментальным. Необходимо получение студентами практических навыков», — подчеркнул глава министерства.
Ректор УрФУ Обабков предложил возможные пути решения, назвав инструменты университета по подготовке востребованных региональными рынками труда кадров. В частности, он рассказал, как университет взаимодействует с партнерами — IT-компаниями и промышленными производствами, которые являются потенциальными работодателями. Сотрудничество здесь возможно в разных форматах.
«Первый — это студенческие проекты под запрос компаний. Следующая ступень — это спецкурсы и лаборатории для студентов, третья — это совместные образовательные программы, когда сотрудники компаний становятся преподавателями и авторами программы. Есть также стратегический тип партнеров, которые готовы инвестировать в развитие с длинным горизонтом планирования. У УрФУ есть опыт по всем направлениям», — рассказал глава вуза.
Как отметил Обабков, в подготовке будущих кадров участвуют почти 900 партнеров. Партнеры вуза создают для молодежи лаборатории, проводят спецкурсы и преподают отдельные дисциплины. Благодаря им, студенты еще в университете знакомятся с особенностями работы компаний, получают актуальные знания и компетенции.
Также компании-партнеры планируют разместить в кампусе УрФУ лаборатории и студенческие пространства, на основе Кампуса можно создавать отраслевые кластеры. В своем выступлении Фальков тоже отметил роль кампусов в формировании новой системы высшего образования. В частности, глава ведомства назвал кампус УрФУ одним из примеров принципиально новой инфраструктуры высшего образования и предложил ректорам познакомиться с новой инфраструктурой.
