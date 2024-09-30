Спортивный директор ХК «Металлург» Гомоляко ушел в отставку

Сергей Гомоляко решил отдохнуть от хоккея Фото: Илья Московец © URA.RU

Спортивный директор магнитогорского ХК «Металлург» (Челябинская область) Сергей Гомоляко ушел в отставку. Как сообщили URA.RU в пресс-службе клуба, соглашение о сотрудничестве прекращено по обоюдному согласию сторон.

«Руководством хоккейного клуба „Металлург“ и спортивным директором Сергеем Гомоляко было достигнуто соглашение о прекращении сотрудничества. Действие договора между клубом и функционером прекращено по обоюдному согласию сторон», — сообщили URA.RU в пресс-службе клуба.

Новым спортивным директором команды временно стал Алексей Жлоба. Руководство клуба в настоящее время ведет поиск кандидата на эту должность.

Слухи об отставке Гомоляко пошли после провального начала сезона КХЛ 2024-2025. Спустя 10 игр сезона «Металлург» занимает 11 место в Восточной конференции.