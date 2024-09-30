Спортивный директор ХК «Металлург» Гомоляко ушел в отставку

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Клипарт. Магнитогорск, гомоляко сергей, хк металлург, хоккей
Сергей Гомоляко решил отдохнуть от хоккея Фото:

Спортивный директор магнитогорского ХК «Металлург» (Челябинская область) Сергей Гомоляко ушел в отставку. Как сообщили URA.RU в пресс-службе клуба, соглашение о сотрудничестве прекращено по обоюдному согласию сторон.

«Руководством хоккейного клуба „Металлург“ и спортивным директором Сергеем Гомоляко было достигнуто соглашение о прекращении сотрудничества. Действие договора между клубом и функционером прекращено по обоюдному согласию сторон», — сообщили URA.RU в пресс-службе клуба.

Новым спортивным директором команды временно стал Алексей Жлоба. Руководство клуба в настоящее время ведет поиск кандидата на эту должность.

Слухи об отставке Гомоляко пошли после провального начала сезона КХЛ 2024-2025. Спустя 10 игр сезона «Металлург» занимает 11 место в Восточной конференции.

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Спортивный директор магнитогорского ХК «Металлург» (Челябинская область) Сергей Гомоляко ушел в отставку. Как сообщили URA.RU в пресс-службе клуба, соглашение о сотрудничестве прекращено по обоюдному согласию сторон. «Руководством хоккейного клуба „Металлург“ и спортивным директором Сергеем Гомоляко было достигнуто соглашение о прекращении сотрудничества. Действие договора между клубом и функционером прекращено по обоюдному согласию сторон», — сообщили URA.RU в пресс-службе клуба. Новым спортивным директором команды временно стал Алексей Жлоба. Руководство клуба в настоящее время ведет поиск кандидата на эту должность. Слухи об отставке Гомоляко пошли после провального начала сезона КХЛ 2024-2025. Спустя 10 игр сезона «Металлург» занимает 11 место в Восточной конференции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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