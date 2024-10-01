Уральская компания начнет участвовать в воспитании юных боксеров

В компании создано отдельное подразделение «СТК Спорт» Фото предоставлено ООО «СТК»

Свердловская областная федерация бокса подписала соглашение о сотрудничестве с ООО «СТК». Как рассказал URA.RU глава «СТК» Александр Черных, теперь компания будет оказывать финансовую помощь и поддержку свердловским боксерам возрастной категории «юноши».

«Мы считаем своей миссией сделать так, чтобы ребята занимались спортом. Без коммерции федерация любого вида спорта не сможет существовать, потому что регулярно требуется финансовая подпитка», — прокомментировал Александр Черных. Глава ООО «СТК» также отметил, что в компании создано отдельное подразделение «СТК Спорт», главной целью которого является привлечение молодежи к спорту.

Важность участия бизнеса в развитии спорта в регионе отметил и председатель правления Свердловской областной Федерации бокса Михаил Кайгородов. Он подчеркнул, что очень рад, что в Свердловской области есть компании, которые думают о будущем региона.