Челябинские бойцы «Ангела» подняли знамя Победы над освобожденным Угледаром. Видео с дрона военные передали волонтерам «Народного фронта».
«На кадрах бойцы „Ангела“ поднимают знамя Победы над больничным комплексом. 430-й мотострелковый полк участвовал в освобождении Угледара», — говорится в сообщении telegram-канала «SHOT».
По данным канала, бойцы «Ангела» первыми зашли на территорию города со стороны Павловки и штурмом взяли медучреждение. Сейчас Угледар полностью перешел под контроль Вооруженных сил России.
Ранее челябинские бойцы «Ангела» взяли два опорных пункта ВСУ без потерь личного состава. Видео с дрона показал сопредседатель Народного фронта в Челябинской области, замкомандира 430-го мотострелкового полка Юрий Гагарин с позывным «Ангел».
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