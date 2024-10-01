01 октября 2024

Челябинские бойцы подняли знамя Победы над освобожденным Угледаром. Видео

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Генеральная репетиция парада Победы на Площади революции. Челябинск, знамя победы, красное знамя
Знамя Победы подняли над городом бойцы челябинского «Ангела» Фото:
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Челябинские бойцы «Ангела» подняли знамя Победы над освобожденным Угледаром. Видео с дрона военные передали волонтерам «Народного фронта».

«На кадрах бойцы „Ангела“ поднимают знамя Победы над больничным комплексом. 430-й мотострелковый полк участвовал в освобождении Угледара», — говорится в сообщении telegram-канала «SHOT».

По данным канала, бойцы «Ангела» первыми зашли на территорию города со стороны Павловки и штурмом взяли медучреждение. Сейчас Угледар полностью перешел под контроль Вооруженных сил России.

Ранее челябинские бойцы «Ангела» взяли два опорных пункта ВСУ без потерь личного состава. Видео с дрона показал сопредседатель Народного фронта в Челябинской области, замкомандира 430-го мотострелкового полка Юрий Гагарин с позывным «Ангел».

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Челябинские бойцы «Ангела» подняли знамя Победы над освобожденным Угледаром. Видео с дрона военные передали волонтерам «Народного фронта». «На кадрах бойцы „Ангела“ поднимают знамя Победы над больничным комплексом. 430-й мотострелковый полк участвовал в освобождении Угледара», — говорится в сообщении telegram-канала «SHOT». По данным канала, бойцы «Ангела» первыми зашли на территорию города со стороны Павловки и штурмом взяли медучреждение. Сейчас Угледар полностью перешел под контроль Вооруженных сил России. Ранее челябинские бойцы «Ангела» взяли два опорных пункта ВСУ без потерь личного состава. Видео с дрона показал сопредседатель Народного фронта в Челябинской области, замкомандира 430-го мотострелкового полка Юрий Гагарин с позывным «Ангел».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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