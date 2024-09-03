Челябинские бойцы «Ангела» взяли два опорных пункта Вооруженных сил Украины без потерь личного состава. Видео с дрона показал сопредседатель Народного фронта в Челябинской области, заместитель командира 430-го мотострелкового полка Юрий Гагарин с позывным «Ангел».
«Когда видишь картинку и можешь управлять боем, пацаны не гибнут. Сегодня без потерь вообще, даже раненых не было», — рассказал Гагарин о применении высоких технологий в военных действиях.
Опорные пункты ВСУ были взяты под активным минометным и артиллерийским огнем ВСУ. Здесь располагалась элитная егерская бригада, у которых были пулемет и два миномета 120 мм, а также узел связи. Работу наших бойцов снимал дрон, который передали бойцам «Ангела» активисты Народного фронта. С поддержкой с воздуха российские военные координировали огонь и справились с противником без личных потерь.
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