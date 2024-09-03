Челябинский замкомполка Гагарин показал взятие опорных пунктов ВСУ без потерь. Видео

03 сентября 2024 в 15:10 Размер текста - 17 +

Юрий «Ангел» Гагарин показал съемку с дрона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Челябинские бойцы «Ангела» взяли два опорных пункта Вооруженных сил Украины без потерь личного состава. Видео с дрона показал сопредседатель Народного фронта в Челябинской области, заместитель командира 430-го мотострелкового полка Юрий Гагарин с позывным «Ангел». «Когда видишь картинку и можешь управлять боем, пацаны не гибнут. Сегодня без потерь вообще, даже раненых не было», — рассказал Гагарин о применении высоких технологий в военных действиях. Опорные пункты ВСУ были взяты под активным минометным и артиллерийским огнем ВСУ. Здесь располагалась элитная егерская бригада, у которых были пулемет и два миномета 120 мм, а также узел связи. Работу наших бойцов снимал дрон, который передали бойцам «Ангела» активисты Народного фронта. С поддержкой с воздуха российские военные координировали огонь и справились с противником без личных потерь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинские бойцы «Ангела» взяли два опорных пункта Вооруженных сил Украины без потерь личного состава. Видео с дрона показал сопредседатель Народного фронта в Челябинской области, заместитель командира 430-го мотострелкового полка Юрий Гагарин с позывным «Ангел». «Когда видишь картинку и можешь управлять боем, пацаны не гибнут. Сегодня без потерь вообще, даже раненых не было», — рассказал Гагарин о применении высоких технологий в военных действиях. Опорные пункты ВСУ были взяты под активным минометным и артиллерийским огнем ВСУ. Здесь располагалась элитная егерская бригада, у которых были пулемет и два миномета 120 мм, а также узел связи. Работу наших бойцов снимал дрон, который передали бойцам «Ангела» активисты Народного фронта. С поддержкой с воздуха российские военные координировали огонь и справились с противником без личных потерь.