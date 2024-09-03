Челябинский замкомполка Гагарин показал взятие опорных пунктов ВСУ без потерь. Видео

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Борис Подольный и Юрий Подоляка посетили научно-производственную лабораторию по производству дронов для нужд СВО. Челябинск, ангел, гагарин юрий, гагарин юрий
Юрий «Ангел» Гагарин показал съемку с дрона Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Челябинские бойцы «Ангела» взяли два опорных пункта Вооруженных сил Украины без потерь личного состава. Видео с дрона показал сопредседатель Народного фронта в Челябинской области, заместитель командира 430-го мотострелкового полка Юрий Гагарин с позывным «Ангел».

«Когда видишь картинку и можешь управлять боем, пацаны не гибнут. Сегодня без потерь вообще, даже раненых не было», — рассказал Гагарин о применении высоких технологий в военных действиях.

Опорные пункты ВСУ были взяты под активным минометным и артиллерийским огнем ВСУ. Здесь располагалась элитная егерская бригада, у которых были пулемет и два миномета 120 мм, а также узел связи. Работу наших бойцов снимал дрон, который передали бойцам «Ангела» активисты Народного фронта. С поддержкой с воздуха российские военные координировали огонь и справились с противником без личных потерь.

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Челябинские бойцы «Ангела» взяли два опорных пункта Вооруженных сил Украины без потерь личного состава. Видео с дрона показал сопредседатель Народного фронта в Челябинской области, заместитель командира 430-го мотострелкового полка Юрий Гагарин с позывным «Ангел». «Когда видишь картинку и можешь управлять боем, пацаны не гибнут. Сегодня без потерь вообще, даже раненых не было», — рассказал Гагарин о применении высоких технологий в военных действиях. Опорные пункты ВСУ были взяты под активным минометным и артиллерийским огнем ВСУ. Здесь располагалась элитная егерская бригада, у которых были пулемет и два миномета 120 мм, а также узел связи. Работу наших бойцов снимал дрон, который передали бойцам «Ангела» активисты Народного фронта. С поддержкой с воздуха российские военные координировали огонь и справились с противником без личных потерь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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