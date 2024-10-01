01 октября 2024

У жителей ХМАО сменилась любимая иностранная валюта

Жители ХМАО активно скупают китайские юани
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Югорчане теряют интерес к долларам и евро
Югорчане теряют интерес к долларам и евро Фото:

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа вырос интерес к покупке китайский юаней. Югорчане также продолжают вкладываться в доллары, однако спрос на них постепенно снижается. Ситуацию URA.RU обсудило с представителями ВТБ и Сбера.

«Портфель сбережений жителей Югры в китайской валюте увеличился с начала года на 67%. Для сравнения: накопления в долларах стали больше на 25%, в евро — на 19%. Во многом рост объясняется изменением курса валюты и желанием югорчан на этом курсе получить дополнительный доход», — рассказал агентству управляющий ВТБ в ХМАО Виталий Мосунов.

По наблюдениям аналитиков Сбера, югорчане напротив чаще покупают доллары. На них в банке приходится более половины валютно-обменных операций, а второе место делят евро и юани. «При этом доля средств физических лиц в недружественных валютах в югорском отделении Сбербанка планомерно снижается. Сейчас она составляет не более 4%, а годом ранее — 6%», — комментирует журналисту агентства пресс-служба банка.

Впрочем, хранить средства в отечественной валюте югорчане предпочитают больше. По подсчетам ВТБ, объем рублевых сбережений на счетах жителей региона в 50 раз превышает сумму иностранных.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО растет популярность детских банковских вкладов. Общее повышение интереса к депозитам связывают с увеличением ключевой ставки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У жителей Ханты-Мансийского автономного округа вырос интерес к покупке китайский юаней. Югорчане также продолжают вкладываться в доллары, однако спрос на них постепенно снижается. Ситуацию URA.RU обсудило с представителями ВТБ и Сбера. «Портфель сбережений жителей Югры в китайской валюте увеличился с начала года на 67%. Для сравнения: накопления в долларах стали больше на 25%, в евро — на 19%. Во многом рост объясняется изменением курса валюты и желанием югорчан на этом курсе получить дополнительный доход», — рассказал агентству управляющий ВТБ в ХМАО Виталий Мосунов. По наблюдениям аналитиков Сбера, югорчане напротив чаще покупают доллары. На них в банке приходится более половины валютно-обменных операций, а второе место делят евро и юани. «При этом доля средств физических лиц в недружественных валютах в югорском отделении Сбербанка планомерно снижается. Сейчас она составляет не более 4%, а годом ранее — 6%», — комментирует журналисту агентства пресс-служба банка. Впрочем, хранить средства в отечественной валюте югорчане предпочитают больше. По подсчетам ВТБ, объем рублевых сбережений на счетах жителей региона в 50 раз превышает сумму иностранных. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО растет популярность детских банковских вкладов. Общее повышение интереса к депозитам связывают с увеличением ключевой ставки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...