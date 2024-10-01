У жителей ХМАО сменилась любимая иностранная валюта

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа вырос интерес к покупке китайский юаней. Югорчане также продолжают вкладываться в доллары, однако спрос на них постепенно снижается. Ситуацию URA.RU обсудило с представителями ВТБ и Сбера.
«Портфель сбережений жителей Югры в китайской валюте увеличился с начала года на 67%. Для сравнения: накопления в долларах стали больше на 25%, в евро — на 19%. Во многом рост объясняется изменением курса валюты и желанием югорчан на этом курсе получить дополнительный доход», — рассказал агентству управляющий ВТБ в ХМАО Виталий Мосунов.
По наблюдениям аналитиков Сбера, югорчане напротив чаще покупают доллары. На них в банке приходится более половины валютно-обменных операций, а второе место делят евро и юани. «При этом доля средств физических лиц в недружественных валютах в югорском отделении Сбербанка планомерно снижается. Сейчас она составляет не более 4%, а годом ранее — 6%», — комментирует журналисту агентства пресс-служба банка.
Впрочем, хранить средства в отечественной валюте югорчане предпочитают больше. По подсчетам ВТБ, объем рублевых сбережений на счетах жителей региона в 50 раз превышает сумму иностранных.
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