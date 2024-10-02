На федеральной трассе под Пермью столкнулись 11 автомобилей. Видео

На трассе М7 «Волга» водитель фуры устроил массовое ДТП
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Виновником массового ДТП под Краснокамском назван водитель большегруза
Виновником массового ДТП под Краснокамском назван водитель большегруза Фото:

На трассе М7 «Волга» недалеко от Краснокамска (Пермский край) столкнулись 11 автомобилей. Виновником массового ДТП назван водителя большегруза MAN. Он не учел безопасную скорость в условиях плохой видимости и столкнулся с «Ладой».

«На автодороге „Кострома-Шарья- Киров-Пермь“ столкнулись 11 автомобилей. Предварительно установлено, что со стороны ул. Калинина в направлении ул. Светлогорская двигался грузовой автомобиль MAN под управлением водителя 1987 года рождения. На 1086 км дороги водитель большегруза не учел метеоусловия, не выбрал безопасную скорость и столкнулся с автомобилем „Лада Гранта“. Впоследствии это спровоцировало массовое ДТП», — пишет «Вести-Пермь» со ссылкой на ГУ МВД России по Пермскому краю.

В результате аварии три человека получили травмы. Судя по видео, которое разместил telegram-канал «ЧП Пермь», утром трассу накрыл густой туман. Ранее под Краснокамском произошло ДТП с участием 14 автомобилей.

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На трассе М7 «Волга» недалеко от Краснокамска (Пермский край) столкнулись 11 автомобилей. Виновником массового ДТП назван водителя большегруза MAN. Он не учел безопасную скорость в условиях плохой видимости и столкнулся с «Ладой». «На автодороге „Кострома-Шарья- Киров-Пермь“ столкнулись 11 автомобилей. Предварительно установлено, что со стороны ул. Калинина в направлении ул. Светлогорская двигался грузовой автомобиль MAN под управлением водителя 1987 года рождения. На 1086 км дороги водитель большегруза не учел метеоусловия, не выбрал безопасную скорость и столкнулся с автомобилем „Лада Гранта“. Впоследствии это спровоцировало массовое ДТП», — пишет «Вести-Пермь» со ссылкой на ГУ МВД России по Пермскому краю. В результате аварии три человека получили травмы. Судя по видео, которое разместил telegram-канал «ЧП Пермь», утром трассу накрыл густой туман. Ранее под Краснокамском произошло ДТП с участием 14 автомобилей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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