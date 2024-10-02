В ХМАО следователи возбудили дело после жалоб жителей на качество питьевой воды

Следователи возбудили уголовное дело из-за неудовлетворительного качества воды в поселке Белый Яр Сургутского района. Жители поселка пожаловались на загрязненную воду и бездействие управляющих компаний. Об этом сообщил Следком по ХМАО в своем telegram-канале.
«Заявители, проживающие в домах по улицам Некрасова и Маяковского, отмечают, что в квартиры поступает загрязненная вода, непригодная для бытовых нужд. Обслуживающие организации длительное время не решают проблему. По поручению руководителя следственного управления Михаила Мокшина Сургутским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело», — следует из сообщения.
Ранее URA.RU сообщало, что Генпрокуратура РФ предъявила претензии к мэру Сургутского района Андрею Трубецкому из-за неудовлетворительного качества воды в поселке Белый Яр. На жалобы жителей Белого Яра обратил внимание замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев. По его поручению в поселке взяли пробы воды, результаты которых показали, что вода не соответствовала требованиям по санитарно-химическим показателям. Коммунальная служба и управляющая компания привлечены к административной ответственности.
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