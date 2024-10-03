В Госдуме объяснили, почему работодателям нельзя отпускать сотрудников без больничного

Фролова: возможность отпускать с работы без больничного имеет риски
© Служба новостей «URA.RU»
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Поликлиника. Пермь, медсестра, регистратура, диагноз, поликлиника, медицинский работник, больничный, врач пишет, заключение врача
По словам Татьяны Фроловой, не стоит заниматься самолечением и самодиагностикой Фото:

В обществе обсуждается предложение освобождать простуженных россиян от работы на 2-3 дня без оформления больничного листа. Член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова выразила опасения по поводу такой инициативы.

«Предложение освобождать простуженных россиян на 2-3 дня от работы без больничного, прямо скажу, неоднозначное», — заявила Фролова. Она указывает на потенциальные риски для организации рабочего процесса и здоровья людей, а также на проблему самодиагностики и самолечения.

Фролова подчеркивает, что при симптомах простуды следует обращаться к врачу, а не ставить себе диагноз и назначать лечение самостоятельно. Она также выражает беспокойство о возможной потере контроля за соблюдением трудовой дисциплины и отмечает неопределенность в вопросе оплаты таких дней отдыха.

Ранее в Госдуме предложили принять законопроект об обязательной оплате проезда сотрудников к месту работы. Подобная инициатива нашла поддержку у общероссийских профсоюзных объединений и была доработана с учетом позиции Российской трехсторонней комиссии.

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В обществе обсуждается предложение освобождать простуженных россиян от работы на 2-3 дня без оформления больничного листа. Член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова выразила опасения по поводу такой инициативы. «Предложение освобождать простуженных россиян на 2-3 дня от работы без больничного, прямо скажу, неоднозначное», — заявила Фролова. Она указывает на потенциальные риски для организации рабочего процесса и здоровья людей, а также на проблему самодиагностики и самолечения. Фролова подчеркивает, что при симптомах простуды следует обращаться к врачу, а не ставить себе диагноз и назначать лечение самостоятельно. Она также выражает беспокойство о возможной потере контроля за соблюдением трудовой дисциплины и отмечает неопределенность в вопросе оплаты таких дней отдыха. Ранее в Госдуме предложили принять законопроект об обязательной оплате проезда сотрудников к месту работы. Подобная инициатива нашла поддержку у общероссийских профсоюзных объединений и была доработана с учетом позиции Российской трехсторонней комиссии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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