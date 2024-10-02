В России хотят обязать работодателей оплачивать проезд сотрудникам

В Госдуме предложили принять законопроект об обязательной оплате проезда сотрудников к месту работы. Об этом сообщает РИА Новости. Документ будет рассмотрен депутатами 3 октября.
«Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 22 Трудового кодекса РФ и обязывает работодателей оплачивать проезд сотрудников в случаях, когда нет возможности воспользоваться общественным транспортом», — указывается в пояснительной записке к документу. Инициатива нашла поддержку у общероссийских профсоюзных объединений и была доработана с учетом позиции Российской трехсторонней комиссии.
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