02 октября 2024

В России хотят обязать работодателей оплачивать проезд сотрудникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Госдума рассмотрит проект 3 октября
Госдума рассмотрит проект 3 октября Фото:

В Госдуме предложили принять законопроект об обязательной оплате проезда сотрудников к месту работы. Об этом сообщает РИА Новости. Документ будет рассмотрен депутатами 3 октября.

«Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 22 Трудового кодекса РФ и обязывает работодателей оплачивать проезд сотрудников в случаях, когда нет возможности воспользоваться общественным транспортом», — указывается в пояснительной записке к документу. Инициатива нашла поддержку у общероссийских профсоюзных объединений и была доработана с учетом позиции Российской трехсторонней комиссии.

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В Госдуме предложили принять законопроект об обязательной оплате проезда сотрудников к месту работы. Об этом сообщает РИА Новости. Документ будет рассмотрен депутатами 3 октября. «Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 22 Трудового кодекса РФ и обязывает работодателей оплачивать проезд сотрудников в случаях, когда нет возможности воспользоваться общественным транспортом», — указывается в пояснительной записке к документу. Инициатива нашла поддержку у общероссийских профсоюзных объединений и была доработана с учетом позиции Российской трехсторонней комиссии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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