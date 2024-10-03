Суд запретил речному порту Сургута использовать опасный буксир

Сургутский городской суд по требованию Уральской транспортной прокуратуры запретил эксплуатацию буксира-толкача, принадлежащего ООО «Сургутский речной порт». Проверка установила, что судно использовали без необходимых документов.
«В ходе проверки установлено, что буксир-толкач РТ-632, принадлежащий ООО „Сургутский речной порт“, в период навигации 2024 года эксплуатировался в отсутствие документов о соответствии разработанной и применяемой системы управления безопасностью судов. Транспортная прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием запретить обществу эксплуатацию буксира-толкача до получения свидетельства об управлении безопасностью судов, и суд удовлетворил иск прокуратуры», — сообщила Уральская транспортная прокуратура в telegram-канале.
В настоящее время использование буксира запрещено до устранения нарушений. Решение суда находится под контролем транспортной прокуратуры, которая следит за его исполнением.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте женщина погибла, попав под речную баржу. Силовики проверяли действия речников на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).
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