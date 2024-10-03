Суд запретил речному порту Сургута использовать опасный буксир

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Прокуратура запретила речпорту Сургута использовать буксир
Прокуратура запретила речпорту Сургута использовать буксир Фото:

Сургутский городской суд по требованию Уральской транспортной прокуратуры запретил эксплуатацию буксира-толкача, принадлежащего ООО «Сургутский речной порт». Проверка установила, что судно использовали без необходимых документов.

«В ходе проверки установлено, что буксир-толкач РТ-632, принадлежащий ООО „Сургутский речной порт“, в период навигации 2024 года эксплуатировался в отсутствие документов о соответствии разработанной и применяемой системы управления безопасностью судов. Транспортная прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием запретить обществу эксплуатацию буксира-толкача до получения свидетельства об управлении безопасностью судов, и суд удовлетворил иск прокуратуры», — сообщила Уральская транспортная прокуратура в telegram-канале.

В настоящее время использование буксира запрещено до устранения нарушений. Решение суда находится под контролем транспортной прокуратуры, которая следит за его исполнением.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте женщина погибла, попав под речную баржу. Силовики  проверяли действия речников на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).

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Сургутский городской суд по требованию Уральской транспортной прокуратуры запретил эксплуатацию буксира-толкача, принадлежащего ООО «Сургутский речной порт». Проверка установила, что судно использовали без необходимых документов. «В ходе проверки установлено, что буксир-толкач РТ-632, принадлежащий ООО „Сургутский речной порт“, в период навигации 2024 года эксплуатировался в отсутствие документов о соответствии разработанной и применяемой системы управления безопасностью судов. Транспортная прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием запретить обществу эксплуатацию буксира-толкача до получения свидетельства об управлении безопасностью судов, и суд удовлетворил иск прокуратуры», — сообщила Уральская транспортная прокуратура в telegram-канале. В настоящее время использование буксира запрещено до устранения нарушений. Решение суда находится под контролем транспортной прокуратуры, которая следит за его исполнением. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте женщина погибла, попав под речную баржу. Силовики  проверяли действия речников на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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