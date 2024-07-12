В ХМАО силовики начали проверку по делу утонувшей под баржей женщины

Следственный комитет и прокуратура в ХМАО начали проверку из-за ЧП на реке Обь в Сургуте. Там вечером 12 июля женщину затянуло под баржу, медики ее спасти не смогли. Об этом силовики сообщили в telegram-каналах ведомств.
«Следователями Центрального МСУТ СК России выясняют обстоятельства гибели женщины 1996 года рождения, которую затянуло под речное судно. Действия речников проверяются на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта)» — говорится в сообщении telegram-канала Центрального МСУТ СК России.
Все обстоятельства произошедшего устанавливают и в транспортной прокуратуре. «С целью координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал исполняющий обязанности Сургутского транспортного прокурора. Организована проверка по факту происшествия на реке Обь», — сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.
О ЧП на реке Обь вечером 12 июля сообщили спасатели в соцсети. В МЧС уточнили, что женщина отправилась купаться после распития алкоголя.
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