В ХМАО стали завозить больше цветов, ягод и зелени из Армении

В ХМАО выросли объемы поставок цветов, ягод и зелени из Армении. За девять месяцев текущего года в аэропорту Сургута фитосанитарный контроль прошли более 120 тысяч срезов цветов и около 10,4 тонны зелени и свежей клубники. За аналогичный период прошлого года поступило только 42,4 тысячи цветов и 10 тонн зеленных культур.
«Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО в пункте пропуска международного аэропорта Сургута за девять месяцев 2024 г. прошли карантинный фитосанитарный контроль 84 партии подкарантинной продукции из Республики Армения: 10494 кг зеленных культур и 121670 штук срезов цветов. За аналогичный период 2023 г. в г. Сургут поступило 42400 шт. цветочной продукции и зеленных культур в количестве 10012 кг», — указано в публикации Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО на официальном сайте.
В списке зеленых культур, которые привозят в Югру из Армении — мята, базилик, свежая клубника. Санитарный контроль в Сургуте прошли следующие цветы: роза, гербера, хризантема, альстромерия, гвоздика, лизиантус, сирень. Россельхознадзор при проверке не выявил нарушений: вся продукция соответствовала нормам и имела разрешительные документы, подтверждающие ее безопасность.
Ранее URA.RU писало, что специалисты Россельхознадзора изъяли в аэропорту Сургута (ХМАО) почти полцентнера нелегальных продуктов: мяса, молока и меда. Продукцию обнаружили в багаже пассажиров из Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана.
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