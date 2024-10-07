Производители челябинского сидра предупредили о росте цен

Сооснователь сидрерии «Октябрь» Павлов: из-за низкого урожая яблок взлетят цены

08 октября 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Неурожай яблок приведет к росту цен на сидр Фото: Денис Моргунов © URA.RU Производители сидра в Челябинской области предупредили о росте цен из-за низких урожаев яблок. Как URA.RU рассказали участники рынка, фактор начнет проявлять себя весной, но на волне разговоров о неурожае инфляция может дать о себе знать уже в настоящее время. «Неурожай яблок повсеместно задел российские регионы. Южные фрукты мы не берем — в них много сахара и азота, аромата сидру они не добавят. Ориентируемся на более северные сорта и регионы выращивания, но продукции мало. Если раньше у меня телефон, не останавливаясь, звонил осенью — предлагали свои яблоки, то нынче всего четыре звонка от местных садоводов. Откуда раньше мы вывозили десятками тонн яблок, теперь хорошо, если наберется тонна», — рассказал URA.RU соучредитель миасской компании-производителя сидра «Октябрь» Даниил Павлов. В производство в основном берут поздние осенние сорта, остальные применяют для купажей. Уральские сорта яблок имеют меньше сахара, что и требуется в технологическом процессе. Однако из-за неурожая объемы снизились. Если в прошлом сезоне переработали 80 тонн, то в этом — порядка 20. При этом компания понесла допрасходы, поскольку расширила парк оборудования. «Производителям сидра интересны технические сорта яблок. Однако этой осенью нет ни падалицы, ни избытка фруктов. Даже торговые сети сократили требования к качеству яблок. Если раньше принимали плоды калибром не меньше 65 мм, то в этом году покупают и 60», — поделилась URA.RU управляющая «Григорьевскими садами» Ольга Сегаль. Собеседница привела в пример экономику урожая. Технические яблоки стоят дешевле. Обычно производители сидра их приобретали за 20-25 рублей, падалицу дешевле — за 10-15 рублей. Однако если обычно на дереве созревает 70-90 плодов, то теперь — только 5-15 штук. При этом они крупные. Дефицит сказался на росте стоимости. Востребованы не все сорта. Среди пользующихся спросом у сидроделов есть «Пепин шафранный», «Анис свердловский». В предыдущем году урожай яблок также был низким. Российские сидроделы делали ставки на 2024 год, но он подвел еще больше. Павлов подсчитал, что в таких условиях яблоки подорожали в 2,5 раза, если сравнивать даже с ценами 2023 года. Поскольку сидр настаивается минимум полгода, эффект роста цен отложенный. Не исключено, что скачкообразно вырастет акциз. Государство его увеличивает на рубль каждый год, но теперь прогнозируется рост на пять рублей до 30 рублей за литр. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Производители сидра в Челябинской области предупредили о росте цен из-за низких урожаев яблок. Как URA.RU рассказали участники рынка, фактор начнет проявлять себя весной, но на волне разговоров о неурожае инфляция может дать о себе знать уже в настоящее время. «Неурожай яблок повсеместно задел российские регионы. Южные фрукты мы не берем — в них много сахара и азота, аромата сидру они не добавят. Ориентируемся на более северные сорта и регионы выращивания, но продукции мало. Если раньше у меня телефон, не останавливаясь, звонил осенью — предлагали свои яблоки, то нынче всего четыре звонка от местных садоводов. Откуда раньше мы вывозили десятками тонн яблок, теперь хорошо, если наберется тонна», — рассказал URA.RU соучредитель миасской компании-производителя сидра «Октябрь» Даниил Павлов. В производство в основном берут поздние осенние сорта, остальные применяют для купажей. Уральские сорта яблок имеют меньше сахара, что и требуется в технологическом процессе. Однако из-за неурожая объемы снизились. Если в прошлом сезоне переработали 80 тонн, то в этом — порядка 20. При этом компания понесла допрасходы, поскольку расширила парк оборудования. «Производителям сидра интересны технические сорта яблок. Однако этой осенью нет ни падалицы, ни избытка фруктов. Даже торговые сети сократили требования к качеству яблок. Если раньше принимали плоды калибром не меньше 65 мм, то в этом году покупают и 60», — поделилась URA.RU управляющая «Григорьевскими садами» Ольга Сегаль. Собеседница привела в пример экономику урожая. Технические яблоки стоят дешевле. Обычно производители сидра их приобретали за 20-25 рублей, падалицу дешевле — за 10-15 рублей. Однако если обычно на дереве созревает 70-90 плодов, то теперь — только 5-15 штук. При этом они крупные. Дефицит сказался на росте стоимости. Востребованы не все сорта. Среди пользующихся спросом у сидроделов есть «Пепин шафранный», «Анис свердловский». В предыдущем году урожай яблок также был низким. Российские сидроделы делали ставки на 2024 год, но он подвел еще больше. Павлов подсчитал, что в таких условиях яблоки подорожали в 2,5 раза, если сравнивать даже с ценами 2023 года. Поскольку сидр настаивается минимум полгода, эффект роста цен отложенный. Не исключено, что скачкообразно вырастет акциз. Государство его увеличивает на рубль каждый год, но теперь прогнозируется рост на пять рублей до 30 рублей за литр.