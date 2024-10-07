07 октября 2024

Литва в рамках санкций передаст Украине изъятые в российском поезде штаны

© Служба новостей «URA.RU»
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Литва конфисковала одежду из-за санкций
Литва конфисковала одежду из-за санкций Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Литовские пограничники обнаружили и конфисковали камуфляжные штаны и маскировочные сети в поезде, следующем из Калининграда в Москву. По сообщению пресс-службы литовской таможни, предметы были изъяты в рамках санкций Европейского Союза против России.

«Такие посылки, по оценке таможенников, предназначенные для российских войск... чаще всего отправляются членами различных волонтерских организаций, действующих в Калининградской области России <...> Конфискованные товары передаются литовской таможней в качестве поддержки Украины», — сообщила таможня Литвы, слова приводятся на ее официальном сайте.

Изъятие произошло 2 октября, когда пограничники обнаружили пять пар камуфляжных штанов, которые классифицируются как товары военного назначения. 1 октября были изъяты пять маскировочных сетей, а в конце сентября — камуфляжные сети для маскировки пушек. Все конфискованные предметы переданы на поддержку Украины. Литовская таможня заявила, что транспортировка военных товаров требует специального разрешения, которое в данном случае якобы не было предоставлено.

URA.RU направило запрос в пресс-службу РЖД с просьбой прокомментировать вышеприведенную информацию. Ответ ожидается.

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Литовские пограничники обнаружили и конфисковали камуфляжные штаны и маскировочные сети в поезде, следующем из Калининграда в Москву. По сообщению пресс-службы литовской таможни, предметы были изъяты в рамках санкций Европейского Союза против России. «Такие посылки, по оценке таможенников, предназначенные для российских войск... чаще всего отправляются членами различных волонтерских организаций, действующих в Калининградской области России <...> Конфискованные товары передаются литовской таможней в качестве поддержки Украины», — сообщила таможня Литвы, слова приводятся на ее официальном сайте. Изъятие произошло 2 октября, когда пограничники обнаружили пять пар камуфляжных штанов, которые классифицируются как товары военного назначения. 1 октября были изъяты пять маскировочных сетей, а в конце сентября — камуфляжные сети для маскировки пушек. Все конфискованные предметы переданы на поддержку Украины. Литовская таможня заявила, что транспортировка военных товаров требует специального разрешения, которое в данном случае якобы не было предоставлено. URA.RU направило запрос в пресс-службу РЖД с просьбой прокомментировать вышеприведенную информацию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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