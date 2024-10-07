Литва в рамках санкций передаст Украине изъятые в российском поезде штаны

Литовские пограничники обнаружили и конфисковали камуфляжные штаны и маскировочные сети в поезде, следующем из Калининграда в Москву. По сообщению пресс-службы литовской таможни, предметы были изъяты в рамках санкций Европейского Союза против России.
«Такие посылки, по оценке таможенников, предназначенные для российских войск... чаще всего отправляются членами различных волонтерских организаций, действующих в Калининградской области России <...> Конфискованные товары передаются литовской таможней в качестве поддержки Украины», — сообщила таможня Литвы, слова приводятся на ее официальном сайте.
Изъятие произошло 2 октября, когда пограничники обнаружили пять пар камуфляжных штанов, которые классифицируются как товары военного назначения. 1 октября были изъяты пять маскировочных сетей, а в конце сентября — камуфляжные сети для маскировки пушек. Все конфискованные предметы переданы на поддержку Украины. Литовская таможня заявила, что транспортировка военных товаров требует специального разрешения, которое в данном случае якобы не было предоставлено.
URA.RU направило запрос в пресс-службу РЖД с просьбой прокомментировать вышеприведенную информацию. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.