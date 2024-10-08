В ХМАО в банке обнаружилась фальшивая купюра

В Нижневартовске (ХМАО) кассир одного из банков при пересчете денег выявила фальшивую купюру. Возбуждено уголовное дело, сообщает telegram-канал «Полиция Югры».
«В Нижневартовске кассир одного из банков при пересчете денежных средств выявил фальшивую купюру номиналом 500 рублей. Проведенная экспертиза подтвердила, что данная купюра изготовлена не производством Гознак», — сообщает полиция Югры в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU писало, что в «тюменской матрешке» стало больше фальшивомонетчиков. За половину 2024 года было выявлено 37 фальшивых купюр на сумму 128 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!