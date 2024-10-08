08 октября 2024

В ХМАО в банке обнаружилась фальшивая купюра

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске кассир банка обнаружила фальшивую купюру
В Нижневартовске кассир банка обнаружила фальшивую купюру Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) кассир одного из банков при пересчете денег выявила фальшивую купюру. Возбуждено уголовное дело, сообщает telegram-канал «Полиция Югры».

«В Нижневартовске кассир одного из банков при пересчете денежных средств выявил фальшивую купюру номиналом 500 рублей. Проведенная экспертиза подтвердила, что данная купюра изготовлена не производством Гознак», — сообщает полиция Югры в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что в «тюменской матрешке» стало больше фальшивомонетчиков. За половину 2024 года было выявлено 37 фальшивых купюр на сумму 128 тысяч рублей.

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В Нижневартовске (ХМАО) кассир одного из банков при пересчете денег выявила фальшивую купюру. Возбуждено уголовное дело, сообщает telegram-канал «Полиция Югры». «В Нижневартовске кассир одного из банков при пересчете денежных средств выявил фальшивую купюру номиналом 500 рублей. Проведенная экспертиза подтвердила, что данная купюра изготовлена не производством Гознак», — сообщает полиция Югры в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что в «тюменской матрешке» стало больше фальшивомонетчиков. За половину 2024 года было выявлено 37 фальшивых купюр на сумму 128 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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