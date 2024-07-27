В «тюменской матрешке» стало больше фальшивомонетчиков

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В «тюменской матрешке» было найдено 37 фальшивых купюр
В «тюменской матрешке» было найдено 37 фальшивых купюр Фото:

За первое полугодие 2024 года в «тюменской матрешке» было найдено 37 фальшивых купюр на сумму 128 тысяч рублей. Это на 25% больше, чем в 2023, сообщили в Центральном Банке России.

«В первом полугодии 2024 года на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов банки изъяли из оборота 37 фальшивых банкнот на сумму 128 тысяч рублей. Это на четверть больше, чем годом ранее», — написано на сайте ЦБ.

При этом, в Тюменской области обнаружено 20 таких купюр, в ХМАО — 13 и в ЯНАО — четыре. Самое большое количество подделок у банкноты номиналом в пять тысяч рублей (60%), сразу за ней — номинал в тысячу рублей — их 10 (27%).

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За первое полугодие 2024 года в «тюменской матрешке» было найдено 37 фальшивых купюр на сумму 128 тысяч рублей. Это на 25% больше, чем в 2023, сообщили в Центральном Банке России. «В первом полугодии 2024 года на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов банки изъяли из оборота 37 фальшивых банкнот на сумму 128 тысяч рублей. Это на четверть больше, чем годом ранее», — написано на сайте ЦБ. При этом, в Тюменской области обнаружено 20 таких купюр, в ХМАО — 13 и в ЯНАО — четыре. Самое большое количество подделок у банкноты номиналом в пять тысяч рублей (60%), сразу за ней — номинал в тысячу рублей — их 10 (27%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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