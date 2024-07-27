В «тюменской матрешке» стало больше фальшивомонетчиков

За первое полугодие 2024 года в «тюменской матрешке» было найдено 37 фальшивых купюр на сумму 128 тысяч рублей. Это на 25% больше, чем в 2023, сообщили в Центральном Банке России.
«В первом полугодии 2024 года на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов банки изъяли из оборота 37 фальшивых банкнот на сумму 128 тысяч рублей. Это на четверть больше, чем годом ранее», — написано на сайте ЦБ.
При этом, в Тюменской области обнаружено 20 таких купюр, в ХМАО — 13 и в ЯНАО — четыре. Самое большое количество подделок у банкноты номиналом в пять тысяч рублей (60%), сразу за ней — номинал в тысячу рублей — их 10 (27%).
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