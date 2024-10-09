Верхнепышминский «Львенок» пустят вглубь Екатеринбурга, но есть проблема

Маршрут верхнепышминского трамвая «Львенок» продлят

09 октября 2024 в 14:33 Размер текста - 17 +

Расширение маршрута ведет за собой невосполнимые затраты Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Верхнепышминские трамваи «Львенок» продлят вглубь Екатеринбурга, как минимум — по Уралмашу. Дальше продлевать маршрут будет проблематично из-за изношенных городских сетей. Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Толкачев на встрече с журналистами, передает корреспондент URA.RU. «Мы смотрим возможность движения этого маршрута в Среднеуральск, расширение сети по Верхней Пышме. Эти работы уже ведутся. И смотрим появление этих трамваев на сформировавшейся сети в Екатеринбурге. Другой момент, что если „Львенка“ мы потащим в сторону парка Маяковского, как это планировалось раньше, состояние транспортной сети приведет к невосполнимым затратам. Это одна из главных проблем», — сказал Толкачев. По его словам, рассматривается возможность движения трамвая и по Уралмашу. «Будет много затрат и по электрической нагрузке, и по строительству депо. Пока все с администрациями Верхней Пышмы, Екатеринбурга и с концессионером обсуждаем», — отметил министр. Движение по ветке из Екатеринбурга до Верхней Пышмы открыли 31 августа 2022 года. В феврале 2024 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев открыл новое трамвайное депо в городе. Тогда он подчеркнул, что это первое современное депо в регионе, которое поможет в создании новых рабочих мест. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Верхнепышминские трамваи «Львенок» продлят вглубь Екатеринбурга, как минимум — по Уралмашу. Дальше продлевать маршрут будет проблематично из-за изношенных городских сетей. Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Толкачев на встрече с журналистами, передает корреспондент URA.RU. «Мы смотрим возможность движения этого маршрута в Среднеуральск, расширение сети по Верхней Пышме. Эти работы уже ведутся. И смотрим появление этих трамваев на сформировавшейся сети в Екатеринбурге. Другой момент, что если „Львенка“ мы потащим в сторону парка Маяковского, как это планировалось раньше, состояние транспортной сети приведет к невосполнимым затратам. Это одна из главных проблем», — сказал Толкачев. По его словам, рассматривается возможность движения трамвая и по Уралмашу. «Будет много затрат и по электрической нагрузке, и по строительству депо. Пока все с администрациями Верхней Пышмы, Екатеринбурга и с концессионером обсуждаем», — отметил министр. Движение по ветке из Екатеринбурга до Верхней Пышмы открыли 31 августа 2022 года. В феврале 2024 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев открыл новое трамвайное депо в городе. Тогда он подчеркнул, что это первое современное депо в регионе, которое поможет в создании новых рабочих мест.