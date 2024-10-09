Бизнесвумен из Ростовской области Мери Аракелян устроила гастроли цирка в Коркино и Троицке (Челябинская область) без уведомления надзорных служб. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в работе предпринимателя выявили и другие нарушения.
«Предприниматель осуществляет гастрольную деятельность цирка-шапито, о перемещениях которого она обязан информировать Россельхознадзор. О том, что цирк давал представления в Троицке и Коркино, управление узнало лишь из заявлений госветврачей местных ветстанций», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре.
Уведомление был направлено только частично. Надзорную службу известили о гастролях в Миассе и Златоусте. Там цирк работал с середины августа до конца сентября. По данным ведомства, Аракелян также не предоставила электронные ветеринарно-сопроводительные документы на животных и корма, что требуется по закону. Поскольку гастроли цирка-шапито проходили без соответствующих уведомлений и сопроводительных документов, бизнесвумен получила предостережения.
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