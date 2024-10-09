09 октября 2024

Ростовская бизнесвумен тайно возила цирк по челябинским городам. Фото

Ростовская предприниматель возила цирк по челябинским городам без уведомлений
© Служба новостей «URA.RU»
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Цирк возил животных без сопроводительных документов
Цирк возил животных без сопроводительных документов Фото:

Бизнесвумен из Ростовской области Мери Аракелян устроила гастроли цирка в Коркино и Троицке (Челябинская область) без уведомления надзорных служб. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в работе предпринимателя выявили и другие нарушения.

«Предприниматель осуществляет гастрольную деятельность цирка-шапито, о перемещениях которого она обязан информировать Россельхознадзор. О том, что цирк давал представления в Троицке и Коркино, управление узнало лишь из заявлений госветврачей местных ветстанций», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре.

Уведомление был направлено только частично. Надзорную службу известили о гастролях в Миассе и Златоусте. Там цирк работал с середины августа до конца сентября. По данным ведомства, Аракелян также не предоставила электронные ветеринарно-сопроводительные документы на животных и корма, что требуется по закону. Поскольку гастроли цирка-шапито проходили без соответствующих уведомлений и сопроводительных документов, бизнесвумен получила предостережения.

Цирк-шапито в двух челябинских городах работал без уведомлений
Цирк-шапито в двух челябинских городах работал без уведомлений
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Бизнесвумен из Ростовской области Мери Аракелян устроила гастроли цирка в Коркино и Троицке (Челябинская область) без уведомления надзорных служб. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в работе предпринимателя выявили и другие нарушения. «Предприниматель осуществляет гастрольную деятельность цирка-шапито, о перемещениях которого она обязан информировать Россельхознадзор. О том, что цирк давал представления в Троицке и Коркино, управление узнало лишь из заявлений госветврачей местных ветстанций», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре. Уведомление был направлено только частично. Надзорную службу известили о гастролях в Миассе и Златоусте. Там цирк работал с середины августа до конца сентября. По данным ведомства, Аракелян также не предоставила электронные ветеринарно-сопроводительные документы на животных и корма, что требуется по закону. Поскольку гастроли цирка-шапито проходили без соответствующих уведомлений и сопроводительных документов, бизнесвумен получила предостережения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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