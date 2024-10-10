Mash: блогера Лерчек и ее мужа заподозрили в попытке побега из-под ареста

10 октября 2024 в 16:13 Размер текста - 17 +

У Валерии Чекалиной несколько раз сработал электронный браслет во время нахождения под домашним арестом Фото: Максим Григорьев/ТАСС Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее муж Артем были заподозрены в попытке побега из-под домашнего ареста из-за многочисленных проблем с их специальными электронными браслетами. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Новость по теме Дело блогера Лерчек и ее экс-супруга приняло новый оборот: за что их наказали и как «Лерчек и ее мужа заподозрили в попытке побега из-под домашнего ареста — сработали электронные браслеты. Опергруппе судебных приставов пришло несколько сигналов», — передает telegram-канал. Так, у Валерии датчик на браслете сработал более двух раз, что обычно происходит при попытке его снять. В связи с этим к ней выехали специалисты для проверки оборудования, которое впоследствии было заменено. С браслетом Артема Чекалина также возникли проблемы: связь с ним периодически пропадала. Возможные причины — либо он удаляется от дома на большое расстояние, либо в районе присутствуют радиопомехи. При проверке опергруппой было установлено, что мужчина находился дома. С 4 октября Чекалины находятся под домашним арестом в разных местах проживания. Правоохранительные органы сообщили о признании Валерией Чекалиной факта незаконного перевода денег за границу на счета нерезидентов. Ей и ее мужу запрещено использовать интернет, телефон и вести общение со свидетелями по их делу. Позже Чекалина дала признательные показания по обвинению в совершении валютных операций. При этом использовались подложные документы, что повлекло за собой уголовную ответственность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее муж Артем были заподозрены в попытке побега из-под домашнего ареста из-за многочисленных проблем с их специальными электронными браслетами. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Лерчек и ее мужа заподозрили в попытке побега из-под домашнего ареста — сработали электронные браслеты. Опергруппе судебных приставов пришло несколько сигналов», — передает telegram-канал. Так, у Валерии датчик на браслете сработал более двух раз, что обычно происходит при попытке его снять. В связи с этим к ней выехали специалисты для проверки оборудования, которое впоследствии было заменено. С браслетом Артема Чекалина также возникли проблемы: связь с ним периодически пропадала. Возможные причины — либо он удаляется от дома на большое расстояние, либо в районе присутствуют радиопомехи. При проверке опергруппой было установлено, что мужчина находился дома. С 4 октября Чекалины находятся под домашним арестом в разных местах проживания. Правоохранительные органы сообщили о признании Валерией Чекалиной факта незаконного перевода денег за границу на счета нерезидентов. Ей и ее мужу запрещено использовать интернет, телефон и вести общение со свидетелями по их делу. Позже Чекалина дала признательные показания по обвинению в совершении валютных операций. При этом использовались подложные документы, что повлекло за собой уголовную ответственность.