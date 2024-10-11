Список травмпунктов Екатеринбурга, где принимают пострадавших из-за гололеда

Из-за продолжающегося снегопада в Екатеринбурге дороги и тротуары оказались покрыты тонким слоем льда и превратились в настоящий каток. URA.RU публикует список травмпунктов, куда пострадавшие горожане могут обратиться за помощью.
Несмотря на непогоду, в медицинских учреждениях города пока не наблюдается очередей из травмированных пациентов. Однако медицинский персонал готов к возможному увеличению числа пострадавших в выходные дни. В нескольких травмпунктах города медицинская помощь предоставляется в круглосуточном режиме:
- Центральная городская больница №2, расположенная по адресу улица Челюскинцев, 3/5, телефон для связи: 389-90-71;
- Центральная городская больница №20 на улице Зои Космодемьянской, 42, контактный номер: 258-16-34;
- Городская клиническая больница №14, находящаяся по адресу переулок Суворовский, 5, телефон: +7 (343) 380-13-93;
- Центральная городская больница №7, улица Вилонова, 33, номер для справок: 341-73-03;
- Городская больница №36 на улице Бажова,124А, телефон: 350-16-51;
- Центральная городская клиническая больница №23, расположенная на улице Старых большевиков, 9, контактный номер: 333-03-39;
- Детский травмпункт при Детской городской поликлинике №13 на улице Буторина,10, телефон для связи: 305-30-18.
В Екатеринбурге продолжается снегопад уже второй день подряд, что привело к образованию гололеда на улицах города. В связи с этим цены на такси возросли вдвое. Синоптики прогнозируют, что к вечеру 11 октября снежный циклон сдвинется на юг, и тем самым осадки в уральской столице прекратятся. URA.RU продолжает в режиме онлайн следить, как Свердловская область проживает приход стихии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!