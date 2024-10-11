Несмотря на образовавшийся на улицах Екатеринбурга гололед после снегопада и резкого изменения температур, в травмпунктах города не наблюдается очередей. Однако в кабинетах для повторных приемов присутствует некоторое количество пациентов, но травматологи работают оперативно, передает журналист URA.RU, посетивший несколько медучреждений.
«Вопреки непогоде и ожиданиям увеличения числа пациентов с переломами, в нашей больнице все спокойно. Работаем в обычном режиме, но, конечно, морально готовы к тому, что в выходные количество травмированных может увеличиться», — поделился с URA.RU сотрудник травмпункта в Центральной городской больнице № 2 на улице Челюскинцев, 3/5.
Аналогичная ситуация в травмпункте на Бажова, 124 а. «В очереди в основном пациенты, которые пришли на повторный прием и получили травмы, не связанные с погодой. На прием уходит всего минут 15, поэтому очередь очень быстро рассасывается», — отметила медсестра.
В Екатеринбурге уже вторые сутки идет снегопад, из-за чего на улицах города появился гололед. Цены на такси увеличились в два раза. Синоптики ожидают, что к вечеру 11 октября снежный циклон переместится на юг, и осадки в уральской столице должны прекратиться. URA.RU продолжает в режиме онлайн следить, как Свердловская область проживает приход стихии.
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