Что происходит в травмпунктах Екатеринбурга в адский гололед. Фото

Несмотря на гололед на улицах Екатеринбурга в травмпунктах нет очередей

11 октября 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

В травмпунктах города нет очередей (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Несмотря на образовавшийся на улицах Екатеринбурга гололед после снегопада и резкого изменения температур, в травмпунктах города не наблюдается очередей. Однако в кабинетах для повторных приемов присутствует некоторое количество пациентов, но травматологи работают оперативно, передает журналист URA.RU, посетивший несколько медучреждений. «Вопреки непогоде и ожиданиям увеличения числа пациентов с переломами, в нашей больнице все спокойно. Работаем в обычном режиме, но, конечно, морально готовы к тому, что в выходные количество травмированных может увеличиться», — поделился с URA.RU сотрудник травмпункта в Центральной городской больнице № 2 на улице Челюскинцев, 3/5. Аналогичная ситуация в травмпункте на Бажова, 124 а. «В очереди в основном пациенты, которые пришли на повторный прием и получили травмы, не связанные с погодой. На прием уходит всего минут 15, поэтому очередь очень быстро рассасывается», — отметила медсестра. В Екатеринбурге уже вторые сутки идет снегопад, из-за чего на улицах города появился гололед. Цены на такси увеличились в два раза. Синоптики ожидают, что к вечеру 11 октября снежный циклон переместится на юг, и осадки в уральской столице должны прекратиться. URA.RU продолжает в режиме онлайн следить, как Свердловская область проживает приход стихии. Фото: URA.RU Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Несмотря на образовавшийся на улицах Екатеринбурга гололед после снегопада и резкого изменения температур, в травмпунктах города не наблюдается очередей. Однако в кабинетах для повторных приемов присутствует некоторое количество пациентов, но травматологи работают оперативно, передает журналист URA.RU, посетивший несколько медучреждений. «Вопреки непогоде и ожиданиям увеличения числа пациентов с переломами, в нашей больнице все спокойно. Работаем в обычном режиме, но, конечно, морально готовы к тому, что в выходные количество травмированных может увеличиться», — поделился с URA.RU сотрудник травмпункта в Центральной городской больнице № 2 на улице Челюскинцев, 3/5. Аналогичная ситуация в травмпункте на Бажова, 124 а. «В очереди в основном пациенты, которые пришли на повторный прием и получили травмы, не связанные с погодой. На прием уходит всего минут 15, поэтому очередь очень быстро рассасывается», — отметила медсестра. В Екатеринбурге уже вторые сутки идет снегопад, из-за чего на улицах города появился гололед. Цены на такси увеличились в два раза. Синоптики ожидают, что к вечеру 11 октября снежный циклон переместится на юг, и осадки в уральской столице должны прекратиться. URA.RU продолжает в режиме онлайн следить, как Свердловская область проживает приход стихии.