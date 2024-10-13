13 октября 2024

В Перми появится новый супермаркет с китайской едой

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин планируют открыть в октябре
Магазин планируют открыть в октябре Фото:

В Перми готовится к открытию супермаркет «Ни Хао». Магазин планирует продать только продукты из Китая.

«В октябре в центре Перми планируется открытие китайского супермаркета „Ни Хао“. Для него арендовано помещение в здании рядом с ЦУМом», — пишет «Текст».

Ранее стало известно, что в Перми появится пекарня от сети магазинов здорового питания «ВкусВилл». Дата открытия проекта пока неизвестна.

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В Перми готовится к открытию супермаркет «Ни Хао». Магазин планирует продать только продукты из Китая. «В октябре в центре Перми планируется открытие китайского супермаркета „Ни Хао“. Для него арендовано помещение в здании рядом с ЦУМом», — пишет «Текст». Ранее стало известно, что в Перми появится пекарня от сети магазинов здорового питания «ВкусВилл». Дата открытия проекта пока неизвестна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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