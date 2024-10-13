В Перми появится новый супермаркет с китайской едой

Магазин планируют открыть в октябре
В Перми готовится к открытию супермаркет «Ни Хао». Магазин планирует продать только продукты из Китая.
«В октябре в центре Перми планируется открытие китайского супермаркета „Ни Хао“. Для него арендовано помещение в здании рядом с ЦУМом», — пишет «Текст».
Ранее стало известно, что в Перми появится пекарня от сети магазинов здорового питания «ВкусВилл». Дата открытия проекта пока неизвестна.
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