Теща Сергея Пичугина, погибшего в Охотском море, рассказала о нем

Теща Сергея Пичугина Любовь Хамаганова, погибшего в Охотском море, рассказала, что она была очень близка с семьей Пичугиных. Ее дочь была знакома с Сергеем еще со школьной скамьи.
«Конечно, Пичугины меня это самые близкие мои родственники», — передает слова Хамагановой телеканал РЕН ТВ. Она добавила, что ее дочь была замужем за Сергеем Пичугиным, с которым училась в школе. Они поженились в 1994 году и у них есть сын Руслан.
По словам женщины, Сергей активно участвовал в воспитании Руслана и всегда заботился о нем. Хамаганова добавила, что когда они узнали о пропаже Пичугиных, они очень переживали и старались помочь в поисках.
В Охотском море трое мужчин дрейфовали на катамаране «Байкат» два месяца. Двое из них — Сергей Пичугин и его сын Илья — погибли. Третьего, Михаила Пичугина, удалось спасти. Родственники погибших обвинили спасателей в халатности, утверждая, что они не обследовали должным образом акваторию, чтобы найти и спасти всех.
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