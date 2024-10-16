Теща Сергея Пичугина, погибшего в Охотском море, рассказала о нем

Теща Сергея Пичугина: я была очень близка с семьей погибшего
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Дочь Хамагановой была знакома с Пичугиным со школы
Дочь Хамагановой была знакома с Пичугиным со школы Фото:

Теща Сергея Пичугина Любовь Хамаганова, погибшего в Охотском море, рассказала, что она была очень близка с семьей Пичугиных. Ее дочь была знакома с Сергеем еще со школьной скамьи.

«Конечно, Пичугины меня это самые близкие мои родственники», — передает слова Хамагановой телеканал РЕН ТВ. Она добавила, что ее дочь была замужем за Сергеем Пичугиным, с которым училась в школе. Они поженились в 1994 году и у них есть сын Руслан.

По словам женщины, Сергей активно участвовал в воспитании Руслана и всегда заботился о нем. Хамаганова добавила, что когда они узнали о пропаже Пичугиных, они очень переживали и старались помочь в поисках. 

В Охотском море трое мужчин дрейфовали на катамаране «Байкат» два месяца. Двое из них — Сергей Пичугин и его сын Илья — погибли. Третьего, Михаила Пичугина, удалось спасти. Родственники погибших обвинили спасателей в халатности, утверждая, что они не обследовали должным образом акваторию, чтобы найти и спасти всех.

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Теща Сергея Пичугина Любовь Хамаганова, погибшего в Охотском море, рассказала, что она была очень близка с семьей Пичугиных. Ее дочь была знакома с Сергеем еще со школьной скамьи. «Конечно, Пичугины меня это самые близкие мои родственники», — передает слова Хамагановой телеканал РЕН ТВ. Она добавила, что ее дочь была замужем за Сергеем Пичугиным, с которым училась в школе. Они поженились в 1994 году и у них есть сын Руслан. По словам женщины, Сергей активно участвовал в воспитании Руслана и всегда заботился о нем. Хамаганова добавила, что когда они узнали о пропаже Пичугиных, они очень переживали и старались помочь в поисках.  В Охотском море трое мужчин дрейфовали на катамаране «Байкат» два месяца. Двое из них — Сергей Пичугин и его сын Илья — погибли. Третьего, Михаила Пичугина, удалось спасти. Родственники погибших обвинили спасателей в халатности, утверждая, что они не обследовали должным образом акваторию, чтобы найти и спасти всех.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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