Полиция нашла пермских подростков, разбивших светофоры РЖД

В Перми родители двоих подростков привлечены к административной ответственности после того, как их дети разбили линзы железнодорожных светофоров на станции Симонята. Инцидент произошел 9 октября. В результате ОАО «РЖД» был причинен ущерб на сумму более 14 тысяч рублей.
«Полиция установила личности 12-летних нарушителей после просмотра видеозаписей очевидцев. Всего было разбито пять линз на трех светофорах. Несовершеннолетние признались, что им стало интересно посмотреть, как устроен сигнальный светофор», — сообщили URA.RU в транспортной полиции.
За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родители подростков были оштрафованы. Также им предстоит возместить причиненный РЖД ущерб. Вся информация по делу направлена в комиссию по делам несовершеннолетних.
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