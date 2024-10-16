Полиция нашла пермских подростков, разбивших светофоры РЖД

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Подростки нанесли ущерб имуществу РЖД
Подростки нанесли ущерб имуществу РЖД Фото:

В Перми родители двоих подростков привлечены к административной ответственности после того, как их дети разбили линзы железнодорожных светофоров на станции Симонята. Инцидент произошел 9 октября. В результате ОАО «РЖД» был причинен ущерб на сумму более 14 тысяч рублей.

«Полиция установила личности 12-летних нарушителей после просмотра видеозаписей очевидцев. Всего было разбито пять линз на трех светофорах. Несовершеннолетние признались, что им стало интересно посмотреть, как устроен сигнальный светофор», — сообщили URA.RU в транспортной полиции.

За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родители подростков были оштрафованы. Также им предстоит возместить причиненный РЖД ущерб. Вся информация по делу направлена в комиссию по делам несовершеннолетних.

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В Перми родители двоих подростков привлечены к административной ответственности после того, как их дети разбили линзы железнодорожных светофоров на станции Симонята. Инцидент произошел 9 октября. В результате ОАО «РЖД» был причинен ущерб на сумму более 14 тысяч рублей. «Полиция установила личности 12-летних нарушителей после просмотра видеозаписей очевидцев. Всего было разбито пять линз на трех светофорах. Несовершеннолетние признались, что им стало интересно посмотреть, как устроен сигнальный светофор», — сообщили URA.RU в транспортной полиции. За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родители подростков были оштрафованы. Также им предстоит возместить причиненный РЖД ущерб. Вся информация по делу направлена в комиссию по делам несовершеннолетних.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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