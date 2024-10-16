Челябинца, пытавшегося совершить суицид после убийства жены, отправили в колонию

Жителя поселка Рощино Сосновского района Челябинской области, который зарезал жену, а после попытался покончить с собой, отправили в колонию на девять лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). С учетом позиции гособвинителя суд назначил виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Мужчина зарезал жену в ходе семейной ссоры в середине июля. Он нанес женщине не менее пяти ударов ножом, от которых она скончалась. Мужчина же попытался покончить с собой, но после неудачной попытки явился в полицию и заявил о содеянном.
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