Челябинца, пытавшегося совершить суицид после убийства жены, отправили в колонию

16 октября 2024 в 18:55 Размер текста - 17 +

Суд приговорил мужчину к девяти годам колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя поселка Рощино Сосновского района Челябинской области, который зарезал жену, а после попытался покончить с собой, отправили в колонию на девять лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). С учетом позиции гособвинителя суд назначил виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Мужчина зарезал жену в ходе семейной ссоры в середине июля. Он нанес женщине не менее пяти ударов ножом, от которых она скончалась. Мужчина же попытался покончить с собой, но после неудачной попытки явился в полицию и заявил о содеянном. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителя поселка Рощино Сосновского района Челябинской области, который зарезал жену, а после попытался покончить с собой, отправили в колонию на девять лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). С учетом позиции гособвинителя суд назначил виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Мужчина зарезал жену в ходе семейной ссоры в середине июля. Он нанес женщине не менее пяти ударов ножом, от которых она скончалась. Мужчина же попытался покончить с собой, но после неудачной попытки явился в полицию и заявил о содеянном.