Челябинца, пытавшегося совершить суицид после убийства жены, отправили в колонию

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Суд приговорил мужчину к девяти годам колонии Фото:

Жителя поселка Рощино Сосновского района Челябинской области, который зарезал жену, а после попытался покончить с собой, отправили в колонию на девять лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). С учетом позиции гособвинителя суд назначил виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Мужчина зарезал жену в ходе семейной ссоры в середине июля. Он нанес женщине не менее пяти ударов ножом, от которых она скончалась. Мужчина же попытался покончить с собой, но после неудачной попытки явился в полицию и заявил о содеянном.

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Жителя поселка Рощино Сосновского района Челябинской области, который зарезал жену, а после попытался покончить с собой, отправили в колонию на девять лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). С учетом позиции гособвинителя суд назначил виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Мужчина зарезал жену в ходе семейной ссоры в середине июля. Он нанес женщине не менее пяти ударов ножом, от которых она скончалась. Мужчина же попытался покончить с собой, но после неудачной попытки явился в полицию и заявил о содеянном.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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