17 октября 2024

В Магнитогорске снесут опасный дом. Фото

Госэкспертиза разрешила снести дом в Магнитогорске, угрожавший жизни жильцов
© Служба новостей «URA.RU»
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О проведении экспертизы просили сами жильцы
О проведении экспертизы просили сами жильцы Фото:

В Магнитогорске Челябинской области снесут аварийный трехэтажный дом, построенный в 50-х годах прошлого века. Здание было признано аварийным после проведения экспертизы, о которой просили сами жильцы. Положительное заключение на демонтаж здания выдала госэкспертиза 17 октября, сообщается на сайте госреестра.

«Снос многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу по улице Первомайской, дом 11. Положительное заключение госэкспертизы было выдано 17 октября, сведения включены в реестр 18 октября», — сообщается на сайте.

Экспертизу на предмет того, создает ли текущее состояние жилого здания угрозу жизни и здоровья граждан, провели в 2022 году. Инициаторами проверки были жильцы дома. На данный момент жителей аварийного дома расселили. Им были предоставлены жилые помещения из маневренного жилищного фонда. В ближайшее время здание снесут.

Трехэтажный дом был построен в 50-х годах прошлого века
Трехэтажный дом был построен в 50-х годах прошлого века
Фото:

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В Магнитогорске Челябинской области снесут аварийный трехэтажный дом, построенный в 50-х годах прошлого века. Здание было признано аварийным после проведения экспертизы, о которой просили сами жильцы. Положительное заключение на демонтаж здания выдала госэкспертиза 17 октября, сообщается на сайте госреестра. «Снос многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу по улице Первомайской, дом 11. Положительное заключение госэкспертизы было выдано 17 октября, сведения включены в реестр 18 октября», — сообщается на сайте. Экспертизу на предмет того, создает ли текущее состояние жилого здания угрозу жизни и здоровья граждан, провели в 2022 году. Инициаторами проверки были жильцы дома. На данный момент жителей аварийного дома расселили. Им были предоставлены жилые помещения из маневренного жилищного фонда. В ближайшее время здание снесут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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