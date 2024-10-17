В Магнитогорске Челябинской области снесут аварийный трехэтажный дом, построенный в 50-х годах прошлого века. Здание было признано аварийным после проведения экспертизы, о которой просили сами жильцы. Положительное заключение на демонтаж здания выдала госэкспертиза 17 октября, сообщается на сайте госреестра.
«Снос многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу по улице Первомайской, дом 11. Положительное заключение госэкспертизы было выдано 17 октября, сведения включены в реестр 18 октября», — сообщается на сайте.
Экспертизу на предмет того, создает ли текущее состояние жилого здания угрозу жизни и здоровья граждан, провели в 2022 году. Инициаторами проверки были жильцы дома. На данный момент жителей аварийного дома расселили. Им были предоставлены жилые помещения из маневренного жилищного фонда. В ближайшее время здание снесут.
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