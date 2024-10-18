Пришедший на место осужденного замглавы района Перми чиновник уволился

Глава Дзержинского района Перми остается без первого заместителя
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Ракицкий работал в районной администрации с февраля
Дмитрий Ракицкий работал в районной администрации с февраля Фото:

Первый заместитель главы администрации Дзержинского района Перми Дмитрий Ракицкий покидает свой пост. Чиновник нашел работу в коммерческой организаций.

«18 октября у Дмитрия Ракицкого последний рабочий день. Он принял решение устроиться в коммерческую организацию», — пишет газета «Звезда» со ссылкой на собственный источник. Руководитель пресс-службы администрации Перми Наталья Усанина на звонок корреспондента URA.RU не ответила.

Ракицкий приступил к работе в должности первого замглавы главы администрации Дзержинского района в феврале. На этом посту он сменил Николая Ракинцева, который был осужден за превышение должностных полномочий.

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Первый заместитель главы администрации Дзержинского района Перми Дмитрий Ракицкий покидает свой пост. Чиновник нашел работу в коммерческой организаций. «18 октября у Дмитрия Ракицкого последний рабочий день. Он принял решение устроиться в коммерческую организацию», — пишет газета «Звезда» со ссылкой на собственный источник. Руководитель пресс-службы администрации Перми Наталья Усанина на звонок корреспондента URA.RU не ответила. Ракицкий приступил к работе в должности первого замглавы главы администрации Дзержинского района в феврале. На этом посту он сменил Николая Ракинцева, который был осужден за превышение должностных полномочий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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