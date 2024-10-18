Пришедший на место осужденного замглавы района Перми чиновник уволился

Первый заместитель главы администрации Дзержинского района Перми Дмитрий Ракицкий покидает свой пост. Чиновник нашел работу в коммерческой организаций.
«18 октября у Дмитрия Ракицкого последний рабочий день. Он принял решение устроиться в коммерческую организацию», — пишет газета «Звезда» со ссылкой на собственный источник. Руководитель пресс-службы администрации Перми Наталья Усанина на звонок корреспондента URA.RU не ответила.
Ракицкий приступил к работе в должности первого замглавы главы администрации Дзержинского района в феврале. На этом посту он сменил Николая Ракинцева, который был осужден за превышение должностных полномочий.
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