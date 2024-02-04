Пермскому чиновнику Ракинцеву, превысившему полномочия, нашли замену

В администрации Дзержинского района Перми назначили нового замглавы

05 февраля 2024 в 14:01 Размер текста - 17 +

Николай Ракинцев уволился из администрации в ноябре 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В администрации Дзержинского района города Перми назначили нового первого заместителя главы. Эту должность занял Дмитрий Ракицкий. Он сменил Николая Ракинцева, которого осудили за превышение должностных полномочий. «Первым заместителем главы Дзержинского района стал Дмитрий Ракицкий. Новый зам приступил к обязанностям 1 февраля», — пишет «Коммерсант Прикамье». Уточняется, что Дмитрий Ракицкий работал начальником отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений в администрации Индустриального района Перми. Ранее Николай Ракинцев уволился из администрации в связи с завершением срока контракта. До этого чиновник был задержан за то, что незаконно лишил «ПМУП ГКТХ» возможности благоустроить жилой дом на улице Подлесная, 17. Ракинцев исключил дом из программы «Комфортная городская среда» и заменил другим зданием. В конце сентября 2023 года суд признал чиновника виновным и запретил ему занимать руководящие должности на госслужбе.

В администрации Дзержинского района города Перми назначили нового первого заместителя главы. Эту должность занял Дмитрий Ракицкий. Он сменил Николая Ракинцева, которого осудили за превышение должностных полномочий. «Первым заместителем главы Дзержинского района стал Дмитрий Ракицкий. Новый зам приступил к обязанностям 1 февраля», — пишет «Коммерсант Прикамье». Уточняется, что Дмитрий Ракицкий работал начальником отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений в администрации Индустриального района Перми. Ранее Николай Ракинцев уволился из администрации в связи с завершением срока контракта. До этого чиновник был задержан за то, что незаконно лишил «ПМУП ГКТХ» возможности благоустроить жилой дом на улице Подлесная, 17. Ракинцев исключил дом из программы «Комфортная городская среда» и заменил другим зданием. В конце сентября 2023 года суд признал чиновника виновным и запретил ему занимать руководящие должности на госслужбе.