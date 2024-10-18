Челябинец, оттаскавший школьницу за волосы, попал под административку

В отношении жителя Челябинска, который, находясь в состоянии опьянения, оттаскал семиклассницу за волосы, составили административный протокол. Как отметили в пресс-службе УМВД по региону, проверка в его отношении продолжается.
«В отношении мужчины составлен административный протокол по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои). Проверка в его отношении продолжается», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по региону.
Максимальные санкции по данной статье предусматривают под собой до 15 суток административного ареста. Наказание изберет суд.
Инцидент случился 16 октября. Мужчина пришел в школу №30 на улице Володарского пьяным. Он поднялся в класс к дочери, но его оттуда выгнали. У гардероба он напал на незнакомую девочку и оттаскал ее за волосы. По словам очевидцев, охранник не стал вмешиваться в процесс.
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