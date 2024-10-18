Челябинец, оттаскавший школьницу за волосы, попал под административку

18 октября 2024 в 17:07 Размер текста - 17 +

В отношении мужчины составили административный протокол Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В отношении жителя Челябинска, который, находясь в состоянии опьянения, оттаскал семиклассницу за волосы, составили административный протокол. Как отметили в пресс-службе УМВД по региону, проверка в его отношении продолжается. «В отношении мужчины составлен административный протокол по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои). Проверка в его отношении продолжается», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по региону. Максимальные санкции по данной статье предусматривают под собой до 15 суток административного ареста. Наказание изберет суд. Инцидент случился 16 октября. Мужчина пришел в школу №30 на улице Володарского пьяным. Он поднялся в класс к дочери, но его оттуда выгнали. У гардероба он напал на незнакомую девочку и оттаскал ее за волосы. По словам очевидцев, охранник не стал вмешиваться в процесс. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В отношении жителя Челябинска, который, находясь в состоянии опьянения, оттаскал семиклассницу за волосы, составили административный протокол. Как отметили в пресс-службе УМВД по региону, проверка в его отношении продолжается. «В отношении мужчины составлен административный протокол по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои). Проверка в его отношении продолжается», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по региону. Максимальные санкции по данной статье предусматривают под собой до 15 суток административного ареста. Наказание изберет суд. Инцидент случился 16 октября. Мужчина пришел в школу №30 на улице Володарского пьяным. Он поднялся в класс к дочери, но его оттуда выгнали. У гардероба он напал на незнакомую девочку и оттаскал ее за волосы. По словам очевидцев, охранник не стал вмешиваться в процесс.