Врач рассказала, кому стоит опасаться пневмонии

Врач Уланкина: в зоне риска по пневмонии — курильщики, дети и пенсионеры

К группе повышенного риска относятся дети младше пяти лет, пожилые люди, курильщики с многолетним стажем Фото: Екатерина Сычкова

В нескольких регионах России фиксируют повышение числа заболевших пневмонией. Это острое заболевание, которое вызвано воспалением легочной ткани. В зону риска по пневмонии, по словам врача Ольги Уланкиной, попадают дети, пожилые люди и заядлые курильщики.

«К группе повышенного риска относятся дети младше пяти лет, пожилые люди, курильщики с многолетним стажем, пациенты с хроническими заболеваниями — например, с патологиями сердечно-сосудистой системы или сахарным диабетом», — рассказала Уланкина в интервью LIFE.ru . По ее словам, вспышка пневмонии происходит каждый сезон. Чаще всего, причиной заболевания становятся вирусы и бактерии.

Ольга Уланкина напомнила, что пневмония — заболевание не опасное. Госпитализация может потребоваться при осложнении, вызванном неправильным или несвоевременным лечением. Пациентам следует следить за тем, какие симптомы его беспокоят: кашель, сонливость, боль в груди и затрудненное дыхание — явные признаки пневмонии.