Врач рассказала, кому стоит опасаться пневмонии

Врач Уланкина: в зоне риска по пневмонии — курильщики, дети и пенсионеры
© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцина от Covid-19. Курган, анализы, медосмотр, врач, прием у врача, пневмония
К группе повышенного риска относятся дети младше пяти лет, пожилые люди, курильщики с многолетним стажем Фото:

В нескольких регионах России фиксируют повышение числа заболевших пневмонией. Это острое заболевание, которое вызвано воспалением легочной ткани. В зону риска по пневмонии, по словам врача Ольги Уланкиной, попадают дети, пожилые люди и заядлые курильщики.

«К группе повышенного риска относятся дети младше пяти лет, пожилые люди, курильщики с многолетним стажем, пациенты с хроническими заболеваниями — например, с патологиями сердечно-сосудистой системы или сахарным диабетом», — рассказала Уланкина в интервью LIFE.ru. По ее словам, вспышка пневмонии происходит каждый сезон. Чаще всего, причиной заболевания становятся вирусы и бактерии.

Ольга Уланкина напомнила, что пневмония — заболевание не опасное. Госпитализация может потребоваться при осложнении, вызванном неправильным или несвоевременным лечением. Пациентам следует следить за тем, какие симптомы его беспокоят: кашель, сонливость, боль в груди и затрудненное дыхание — явные признаки пневмонии.

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В нескольких регионах России фиксируют повышение числа заболевших пневмонией. Это острое заболевание, которое вызвано воспалением легочной ткани. В зону риска по пневмонии, по словам врача Ольги Уланкиной, попадают дети, пожилые люди и заядлые курильщики. «К группе повышенного риска относятся дети младше пяти лет, пожилые люди, курильщики с многолетним стажем, пациенты с хроническими заболеваниями — например, с патологиями сердечно-сосудистой системы или сахарным диабетом», — рассказала Уланкина в интервью LIFE.ru. По ее словам, вспышка пневмонии происходит каждый сезон. Чаще всего, причиной заболевания становятся вирусы и бактерии. Ольга Уланкина напомнила, что пневмония — заболевание не опасное. Госпитализация может потребоваться при осложнении, вызванном неправильным или несвоевременным лечением. Пациентам следует следить за тем, какие симптомы его беспокоят: кашель, сонливость, боль в груди и затрудненное дыхание — явные признаки пневмонии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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