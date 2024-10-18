Челябинцам пришлось эвакуироваться из отеля в турецкой Анталии. Видео

Из-за пожара в отеле в Анталии туристы из Челябинска эвакуировались
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В турецкой Анталии туристов эвакуировали из-за пожара Фото:

В пятизвездочном отеле в турецкой Анталии, где отдыхали 550 человек, 18 октября вспыхнул пожар. Среди эвакуированных были туристы из Челябинска.

«Эвакуировались без официальных объявлений. Просто увидели и выбежали. Пожарные начали ломать забор, очень много людей было на балконах. Многие успели выбежать, мы в том числе», — приводит слова одного из челябинских туристов 74.ру.

Пожар вспыхнул около 16 часов в пятизвездочном отеле в курортном городке Бельдиби в районе Кемера в Анталии. Возгорание началось в ресторанной части и распространилось по большой площади. Большинство людей эвакуировались самостоятельно. По сведениям местных СМИ, 48 гостей были спасены, 8 из них, пострадавших от дыма, были направлены в медицинские учреждения.

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В пятизвездочном отеле в турецкой Анталии, где отдыхали 550 человек, 18 октября вспыхнул пожар. Среди эвакуированных были туристы из Челябинска. «Эвакуировались без официальных объявлений. Просто увидели и выбежали. Пожарные начали ломать забор, очень много людей было на балконах. Многие успели выбежать, мы в том числе», — приводит слова одного из челябинских туристов 74.ру. Пожар вспыхнул около 16 часов в пятизвездочном отеле в курортном городке Бельдиби в районе Кемера в Анталии. Возгорание началось в ресторанной части и распространилось по большой площади. Большинство людей эвакуировались самостоятельно. По сведениям местных СМИ, 48 гостей были спасены, 8 из них, пострадавших от дыма, были направлены в медицинские учреждения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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