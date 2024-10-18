В пятизвездочном отеле в турецкой Анталии, где отдыхали 550 человек, 18 октября вспыхнул пожар. Среди эвакуированных были туристы из Челябинска.
«Эвакуировались без официальных объявлений. Просто увидели и выбежали. Пожарные начали ломать забор, очень много людей было на балконах. Многие успели выбежать, мы в том числе», — приводит слова одного из челябинских туристов 74.ру.
Пожар вспыхнул около 16 часов в пятизвездочном отеле в курортном городке Бельдиби в районе Кемера в Анталии. Возгорание началось в ресторанной части и распространилось по большой площади. Большинство людей эвакуировались самостоятельно. По сведениям местных СМИ, 48 гостей были спасены, 8 из них, пострадавших от дыма, были направлены в медицинские учреждения.
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