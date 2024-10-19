ВСУ роют окопы у Чернобыльской АЭС, где радиация в 12 раз выше нормы

Украинские военнослужащие роют окопы и создают укрепления рядом с Чернобыльской атомной электростанцией, в том числе в тех местах, где радиация в 12 раз выше нормы. Об этом сообщил пленный солдат ВСУ Виталий Озимов.
«Был прикомандирован к монтажной роте. <...> В Чернобыле очень много строили. Даже было такое, что одна позиция там в 12 раз превышала норму радиации. Мы отказывались делать. Но начальство приехало, сказало: „нас это не интересует“. Работали по полтора часа. Ну три месяца где-то», — поделился Озимов в беседе с РИА Новости.
Пленный поделился в журналистами подробностями своей мобилизации. По его словам, он был мобилизован во время обычного похода в продуктовый магазин и отправлен в инженерные войска. Озимов отметил, что учебу он не проходил, его сразу отправили на полигон. В Курской области он сдался в российский плен.
Ранее гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев высказал свое мнение о возможном ударе украинских сил по атомной станции под Курском, пишет RT. Он заявил, что катастрофа на Чернобыльской АЭС в 1986 году покажется разминкой, если ВСУ решат нанести удар по Курской АЭС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.