Россияне в Прибалтике впервые за долгое время получили долгожданные пенсии

Российские пенсионеры, проживающие в Латвии и Эстонии, получили пенсии за первые три квартала 2025 года после длительной задержки из-за санкционных ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России.
«Получателями средств в рамках международных договоров с Латвией и Эстонией стали 13,3 тыс. человек, большинство из которых проживает в Латвии. На пенсии в общей сложности перечислено 15,4 миллиона евро», — отмечается в сообщении Соцфонда РФ, которое передает ТАСС.
Ведомство отмечает, что это плановые выплаты за третий квартал текущего года, а также средства за первый и второй кварталы, которые ранее были заблокированы иностранными банками в связи с санкциями. Только после получения согласия от компетентных органов Латвии и Эстонии в августе 2025 года удалось возобновить переводы.
Доставка средств пенсионерам в Эстонии запланирована с 8 по 14 сентября, а в Латвии — с 8 по 21 сентября. По данным ведомства, выплаты поступают раз в квартал на счета в иностранных банках или через зарубежные пенсионные ведомства. Переводы осуществляются через систему банков-корреспондентов и требуют разрешения принимающей стороны. Сейчас аналогичные запросы направлены компетентным органам Израиля, Литвы и Болгарии, где также действуют ограничения на переводы российских пенсий. После получения согласия выплаты будут осуществлены и туда.
В Соцфонде напомнили, что с весны 2023 года российские пенсионеры за рубежом могут получать выплаты в рублях или на счет в российском банке — для этого необходимо подать заявление в фонд. Ведомство подчеркивает, что несмотря на внешние ограничения Россия продолжает выполнять свои обязательства по международным пенсионным соглашениям.
