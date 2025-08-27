Накануне вблизи Каспийска в Республике Дагестан было зафиксировано землетрясение. Очевидцы отмечали, что в результате подземных толчков их дома ощутимо раскачивались, что вызвало панику среди местных жителей. Согласно данным сейсмологических служб, землетрясение имело магнитуду 5,4 балла. Эпицентр находился в Каспийском море. Кроме того, утром специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4 на территории Карабудахкентского района. Что известно о сейсмическом событии и как на землетрясение отреагировали жители Дагестана — в материале URA.RU.
Где произошло землетрясение
В 23:33 по московскому времени 26 августа в акватории Каспийского моря, примерно в 41 километре к северо-западу от Дербента, было зафиксировано землетрясение. По данным Геологической службы США (USGS), магнитуда составила 5,4, а очаг залегал на глубине 10 километров.
В то же время, по информации дагестанской геофизической службы РАН, сила подземных толчков достигала 5,9 балла, а глубина составляла 30 километров. Различия в оценках объясняются особенностями используемых методик регистрации и анализа сейсмических явлений. Несмотря на расхождения в деталях, все источники подтверждают, что эпицентр находился в водах Каспийского моря.
Где чувствовались толчки
Сейсмическая активность ощущалась не только на территории Дагестана, но также в ряде соседних субъектов. Жители Махачкалы, Каспийска, Дербента, Буйнакска, а также Хасавюртовского, Табасаранского, Кумторкалинского, Магарамкентского, Левашинского и Хивского районов отмечали колебания мебели и люстр, а также заметную вибрацию зданий.
Есть ли жертвы и разрушения
По информации МЧС, пострадавших и разрушений зафиксировано не было, обращения от граждан на горячие линии экстренных служб также не поступали. Уточняется, что все объекты социальной и культурной инфраструктуры продолжают работу в обычном режиме.
Матч по время тряски
Землетрясение началось на 26-й минуте встречи первого тура турнира за 1–6 места любительской Лиги Азерпетрол по мини-футболу (формат 6 на 6), которая проходила в Дагестане. В момент сейсмических толчков футболист «Магмы» утратил равновесие и упал, чем воспользовался игрок команды «Азерпетрол», перехвативший мяч и оказавшийся близок к тому, чтобы забить гол.
Реакция очевидцев
Очевидцы землетрясения в Дагестане поделились своими впечатлениями в социальных сетях. По сообщениям жителей, подземные толчки ощущались довольно сильно и продолжительно, что вынудило многих людей покинуть здания и выйти на улицу.
"В районах новой автостанции так трясло. Все люди выбежали на улицу. Нормально трясло и продолжительно", — написал один из жителей региона.
Другой свидетель произошедшего рассказал, что вместе с ним на улицу вышли все соседи, а его попугай был крайне напуган произошедшим. Очевидцы также отмечали, что подземный толчок был ощутимым, а домашние животные, в частности кошки, находились в состоянии стресса. Некоторые люди признались, что изначально приняли происходящее за галлюцинацию.
"Все соседи вышли на улицу, как и я. Попугай вообще в шоке был"; "Тряхнуло конкретно. Кошки в шоке сидят"; "Я подумала, что у меня галлюцинации", — писали люди в комментариях под постами о землетрясении.
