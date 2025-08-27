Украинское командование перебросило на харьковское направление 61-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ, ранее участвовавшую в нападении на Курскую область. Бойцы этого формирования известны по видеороликам из «Пятерочки» в Судже. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах.
«Боевики бригады в первых рядах участвовали в курской авантюре, массово похищали гражданских и грабили супермаркеты в Судже», — рассказал представитель силовых структур в беседе с РИА Новости. По данным собеседника агентства, подразделения бригады были восстановлены после вывода с территории России и сейчас сосредоточены на участке в районе населенных пунктов Хатнее и Амбарное (Харьковская область).
Источник также уточнил, что некоторые члены этого подразделения стали известны после публикации видеозаписей из магазина «Пятерочка» в Судже, где фиксировались факты мародерства. По словам собеседника, значительная часть этих бойцов продолжает службу в составе бригады и сейчас действует на харьковском направлении.
Утром 6 августа 2024 года украинские военные предприняли попытку наступления с целью захвата части территории Курской области, однако были остановлены российскими силами. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона от украинских боевиков. В ходе боевых действий ВСУ понесли значительные потери — более 76 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.
